El Sheffield Wednesday se declara insolvente

Colistas del Championship, cuando se confirme la sanción, los 'Owls' se quedarán a quince puntos de la salvación y estarán en serio riesgo de caer a la League One (Tercera división) apenas dos años después de conseguir el ascenso y tras acabar duodécimos la campaña pasada.

Este club ha vivido tiempos difíciles bajo su actual propietario y ha recibido varias multas por parte de la EFL por impagos a los jugadores y trabajadores. Según una investigación de la cadena británica BBC, el club de Sheffield debe más de un millón de euros.

El actual dueño es Dejphon Chansiri, un empresario tailandés que compró el club en 2015 y que, pese a su inversión inicial y el objetivo que se marcó de estar en la Premier League en 2017, perdió paulatinamente el interés hasta el punto de que en septiembre de 2023 anunció que no pondría más dinero de su bolsillo en el club por las protestas de los aficionados.

Chansiri, incluso, llegó a pedir a los seguidores que recaudaran 2 millones de libras para evitar que el club fuera sancionado en octubre de 2023.

Como forma de protesta de los aficionados, que quieren que el dueño venda el club, boicotearon el encuentro de este jueves contra el Middlesbrough y no acudieron a un desierto Hillsborough para presenciar la derrota por 0-1 de su equipo.

El Sheffield Wednesday ha ganado en cuatro ocasiones la liga inglesa, la última de ellas en 1930, tres veces la FA Cup y una vez la Copa de la Liga. La última vez que compitió en la Premier League fue en la campaña 1999-2000.