El Celta de Vigo desafía el fortín de El Sadar

El Sadar volverá a formar parte de una tarde de fútbol en la que equipo y afición deberán ir de la mano para estar más cerca de un resultado positivo que les haga seguir como invictos en Pamplona, donde han sumado tres victorias y un empate.

La mala dinámica a domicilio, con cinco derrotas, no permite a Osasuna asentarse unas posiciones más arriba. El 1-0 en el Metropolitano dejó con la miel en los labios a un grupo de futbolistas que rozaron el punto, viendo cómo Ante Budimir erraba una ocasión clarísima en el final.

Alessio Lisci espera un Osasuna “que sea capaz de tener más control de partido respecto al día del Getafe, a pesar de que el Celta es completamente diferente. Seremos un equipo diferente para enfrentarnos a este tipo de partido”.

El técnico italiano vio en directo cómo Valentin Rosier caía lesionado ante los colchoneros, confirmándose una lesión en el bíceps femoral con afectación tendinosa en su pierna derecha, que le mantendrá fuera hasta enero. Baja relevante al tratarse del carrilero titular en el costado diestro.

Esta ausencia abre el siguiente debate. Por un lado, Iker Benito parece el jugador indicado por cualidades y confianza del míster sobre él (jugó todo el curso pasado en el Mirandés), aunque la experiencia de uno de sus compañeros podría ser clave.

Jon Moncayola, curtido en mil batallas, cuenta también con opciones, habiendo jugado ya este año tanto en la derecha como en la izquierda, además de en el centro del campo. El preparador italiano tendrá la última palabra.

Con un once asentado, la incursión de Moncayola en la derecha abriría la puerta a Rubén García en el centro del campo junto a Lucas Torró y Moi Gómez. En la defensa, Juan Cruz ha entrado en la convocatoria tras realizar ayer parte de la sesión con sus compañeros. Jorge Herrando ve peligrar su puesto.

Aimar Oroz sigue sin entrenar con el equipo, lo que mantiene la duda sobre si estará listo para la próxima jornada. Osasuna está echando de menos su calidad y presencia ofensiva, viendo reducida el caudal en campo contrario.

Para el Celta la fortaleza de Osasuna en El Sadar, donde nadie ha ganado esta temporada, supondrá un enorme desafío para el Celta, sin victorias todavía en LaLiga, pero reforzado por el balsámico triunfo europeo del pasado jueves ante el Niza.

Pese a que solo han transcurrido nueve jornadas, Claudio Giráldez no esconde la transcendencia del duelo de Pamplona. “Es un partido fundamental para nosotros”, dijo tras el triunfo de su equipo en la Liga Europa. Siete puntos de 27 posibles es un escaso botín para un equipo construido para pelear por cotas mayores.

Por ello, un nuevo tropiezo dejaría a los suyos en una delicada situación, antes de su estreno en la Copa del Rey ante el modesto Puerto de Vega y de visitar tres días después al Levante, otro de los rivales directos en la pelea por la salvación.

Pendiente del estado físico de Iago Aspas, que disputó los 90 minutos ante el Niza, con la previsible vuelta al once de Mingueza, Moriba y Ferran Jutglá, la gran duda está en quién ocupará el puesto del sancionado Carl Starfelt en el centro de la defensa, con la opción de Carlos Domínguez o la continuidad de Manu Fernández.

Osasuna: Sergio Herrera; Iker Benito, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones; Moncayola, Torró, Moi Gómez; Budimir, Víctor Muñoz.

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Carlos Domínguez o Manu Fernández, Marcos Alonso; Mingueza, Moriba, Hugo Sotelo, Ristic; Mingueza, Jutglá, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.

Árbitro: Alejandro Quintero (Comité andaluz)

Puestos: Osasuna (13º, 10 puntos), Celta de Vigo (11º, 11 puntos)

La clave: El posible cambio de sistema por primera vez este curso.

El dato: Osasuna no ha perdido en 6 de los últimos 8 partidos cara cara en casa.

· Alessio Lisci (Osasuna): “El cambio de sistema no está muy lejos”.

· Giráldez (Celta): "Osasuna es un equipo muy poderoso en la transición”

Bajas: Aimar (lesión) y Rosier (lesión).

Bajas: Javi Rueda y Williot Swedberg (lesión) y Starfelt (sanción)