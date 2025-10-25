Flick convoca finalmente a Jules Kounde para el Clásico

La convocatoria está formada por 22 jugadores y en la misma no figura Raphael Dias 'Raphinha', a pesar de que el Barcelona confiaba en poderlo recuperar después de casi un mes de baja por un problema en el bíceps femoral.
Su baja se añade a la de los guardametas Joan García y Marc Andre ter Stegen, la de los centrocampistas Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo, así como la del también delantero Robert Lewandoswski.
Defensas: Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Jofre y Xavi Espart.
Centrocampistas: Pedri, Fermín, Casadó, de Jong, Bernal y Dro.
Delanteros: Ferran, Lamine Yamal, Rashford, Roony Bardghji y Toni Fernández.