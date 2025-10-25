Fútbol Internacional

Flick convoca finalmente a Jules Kounde para el Clásico

Barcelona, 25 oct (EFE).- La presencia de Jules Kounde, que no pudo entrenarse este viernes a causa de problemas físicos, solventados tras la última sesión, es la principal novedad de la lista del Barcelona con vistas al Clásico de este domingo en el Bernabeu.

25 de octubre de 2025 - 13:25
La convocatoria está formada por 22 jugadores y en la misma no figura Raphael Dias 'Raphinha', a pesar de que el Barcelona confiaba en poderlo recuperar después de casi un mes de baja por un problema en el bíceps femoral.

Su baja se añade a la de los guardametas Joan García y Marc Andre ter Stegen, la de los centrocampistas Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo, así como la del también delantero Robert Lewandoswski.

Defensas: Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Jofre y Xavi Espart.

Centrocampistas: Pedri, Fermín, Casadó, de Jong, Bernal y Dro.

Delanteros: Ferran, Lamine Yamal, Rashford, Roony Bardghji y Toni Fernández.