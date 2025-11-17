Camavinga y Mbappé estarán en Elche

Unas molestias en el tobillo derecho en el caso de Mbappé y musculares en Camavinga, provocaron la ausencia de ambos en el segundo partido de la selección francesa en la ventana de noviembre. Según informaron a EFE fuentes del Real Madrid, los dos jugadores están en buen estado y podrán estar disponibles para Xabi Alonso esta semana.

El técnico tolosarra también recibió buenas noticias el lunes con Dean Huijsen, después de que el central abandonase la concentración de la selección española sin poder jugar por una sobrecarga muscular. Tras someterse a pruebas en la ciudad deportiva de Valdebebas, se confirmó el parte médico trasladado por los médicos de España.

Ya trabaja en su regreso el portero Thibaut Courtois, baja con Bélgica ante Kazajistán y Liechtenstein, por una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha, y va más lento en su recuperación Fede Valverde, ausente en dos amistosos de Uruguay por un problema muscular en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. La evolución de ambos es positiva y también existe optimismo en la presencia de ambos el domingo en el Martínez Valero (21:00 horas).

El resto de la plantilla madridista, con la ausencia de los internacionales que regresarán entre el jueves y el viernes, ya enfocó el regreso de LaLiga con la primera sesión de la semana. Tras un paso previo por el gimnasio, sobre el campo trabajaron con balón en ejercicios de posesión y presión más progresiones ofensivas y defensivas, según informa la web del Real Madrid. Finalizaron con un partido de seis contra seis antes de series de remates a puerta.

Con la ausencia del lesionado Dani Carvajal, dieron un paso al frente en sus respectivas recuperaciones Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni y Franco Mastantuono. Todos ellos realizaron trabajo individual sobre el terreno de juego y ya entraron en contacto con el balón, acercándose a su regreso a la dinámica de grupo.