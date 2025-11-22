Simeone, sin Oblak y Giuliano en el último entrenamiento antes de visitar al Getafe

A falta de la convocatoria para el encuentro, las opciones de jugar este domingo tanto del portero esloveno como del extremo argentino son cada vez más reducidas, al no entrenarse tampoco este sábado sobre el terreno de juego.

Oblak ha trabajado en el gimnasio durante toda la semana por el golpe en la rodilla derecha sufrido con su selección ante Kosovo, el pasado sábado, mientras que Giuliano sintió una molestia muscular en el entrenamiento del pasado jueves, aunque las pruebas posteriores descartaron una rotura fibrilar del internacional argentino.

A la vez, Robin Le Normand es baja por segundo partido consecutivo por la lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda sufrida hace dos semanas y media contra el Union Saint-Gilloise.

Ya se ha incorporado al trabajo Johnny Cardoso, fuera de las dos últimas sesiones preparatorias para el encuentro por una indisposición, pero ya listo para entrar en la convocatoria de Diego Simeone para la visita de este domingo al Coliseum.

Julián Alvarez, que también ha sufrido una indisposición esta semana, se entrenó por segundo día seguido con el grupo para liderar el ataque titular en el compromiso en Getafe, al que el Atlético encara después de cuatro triunfos consecutivos y siete victorias en las últimas nueve citas ligueras.