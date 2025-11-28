Rodri sigue de baja por su lesión en los isquiotibiales

El futbolista español se dañó en los isquiotibiales el pasado 5 de octubre en un partido contra el Brentford y reapareció fugazmente el 2 de noviembre en la victoria contra el Bournemouth para disputar unos pocos minutos.

Sin embargo, desde entonces ha recaído del problema muscular y tampoco estará es te fin de semana contra el Leeds United.

"No está aún", comentó Pep Guardiola en rueda de prensa. "Pero no está muy lejos de volver", añadió el técnico español.

Entre todas las competiciones, Rodri solo ha podido jugar ocho encuentros esta temporada, después de que en septiembre de 2024 se rompiera el ligamento cruzado de la rodilla y se perdiera prácticamente todo el curso.

