Josep Martínez vuelve al once titular del Inter

El meta valenciano, de 27 años, que pasó a formar parte de una investigación por posible homicidio imprudente, no tenía minutos en partido oficial desde el pasado 27 de septiembre en Serie A ante el Cagliari, por lo que serán sus primeros minutos tras el accidente.

El rumano Cristian Chivu, entrenador del Inter, así como el propio club, mostraron siempre el apoyo al futbolista, que recibió en los primeros días atención psicológica por la grave situación con la que tuvo que lidiar.

Todo sucedió el 28 de octubre. El guardameta estaba de camino al entrenamiento con el Inter cuando, poco antes de las 10.00 (9.00 GMT), colisionó en Fenegrò (Como, norte Italia) con Paolo Saibene, ciudadano italiano de 81 años que circulaba con su silla de ruedas eléctrica por el arcén y que falleció en el acto.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es la de que el hombre sufrió un colapso o un ataque cardíaco que provocó la pérdida de control de la silla y su invasión de la carretera en el momento en el que pasaba Martínez.

El español pasó entonces a estar bajo investigación por posible homicidio vial imprudente. En Italia, este delito está tipificado en el artículo 589 del código penal y en caso de que la investigación determine que infringió alguna norma la pena podría ir de los 2 a los 7 años de cárcel.

Si, en cambio y como todo apunta, se confirma que fue algo fortuito provocado por un giro imprevisible del fallecido, podría no tener responsabilidad penal. El español dio negativo en todos los test de alcohol y drogas a los que se sometió en comisaría tras lo sucedido -procedimiento habitual en estos casos- y, al llegar a su domicilio, recibió la ayuda de un psicólogo del club 'nerazzurro'. Además, cerró sus perfiles en redes sociales.

Algunos testigos, como el conductor del vehículo inmediatamente posterior al de Martínez, confirmaron a la policía la marcha irregular del hombre en silla de ruedas eléctrica, según desvelaron medios locales.

El futbolista español intentó socorrer al hombre de 81 años, pero no pudo hacer nada para salvar su vida. Tampoco las emergencias médicas que llegaron al lugar del accidente, que sólo pudieron confirmar la muerte del hombre.

El cuerpo del fallecido quedó a disposición de la Fiscalía de Como, que ya ordenó una autopsia y procedió al embargo de ambos vehículos y del teléfono del jugador.