Chimy Ávila: "Hay que estar tranquilos, aunque nos ilusiona poder ganar un título"

Ezequiel Ávila, que remontó el choque con dos goles en los minutos 68 y 80 tras sustituir al congoleño Cédric Bakambu en el 55, manifestó tras el encuentro que está "muy contento" por su contribución contra el Elche y que, como "siempre" dice, "el tiempo de Dios es perfecto por todo" lo que le "acompaña".

El atacante rosarino indicó que, después de su doblete, "se cruzan muchas sensaciones", tanto por el hecho de que "siempre estaba buscando querer convertir" como por "demostrar a la gente que aquí está el 'comandante', y es una recompensa al trabajo y a las oportunidades que siempre" le "da el míster del Betis, el chileno Manuel Pellegrini.

También admitió que ante el Elche han "sufrido mucho, pero ya se sabe cómo son estos partidos, que son de ida y vuelta, y la verdad es que se supieron utilizar todas las herramientas y también los cambios que hizo el míster", pues "el equipo se asentó rápido" y sabían que tenían que "salir" y hacerse "respetar en casa".

"Muchas veces no se hace un gran partido, se tienen errores y aciertos, pero lo importante era pasar la eliminatoria y se logró ese objetivo, y ya el míster nos mostrará lo que hay que corregir y perfeccionar, en tareas de defensa y de finalización, porque quizás muchas veces nos precipitamos a la hora de tomar decisiones y después nos perjudica", explicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El bigoleador bético en estos octavos de final de la Copa recalcó que, a pesar de la clasificación, tienen que "estar tranquilos, porque son tantas las ganas, el deseo y el anhelo de ganar algo con el Betis, que muchas veces las emociones provocan el factor contrario".

Aún así, Chimy Ávila, de 31 años y que ha sonado como posible salida del equipo en este mercado invernal, reconoció que "el vestuario está ilusionado, porque en todas las competiciones siempre" dan "el máximo" y también están "pensando en que el objetivo es poder ganar un título con el Betis".

El delantero argentino negó que se haya quitado una losa por este doblete copero, ya que se sacará "el peso de encima cuando gane algo con el Betis", y añadió: "mientras, seguiré trabajando, sacrificándome cada día y aprovechando las oportunidades que el 'Ingeniero' me dé".