Giuliano: "El Atlético de Madrid es el club de mis sueños"

"El Atlético de Madrid para mí es el club de mis sueños. Cuando un niño de seis, siete años, empieza a ser consciente de cosas, a ver fútbol, y ves a tu equipo todos los fines de semana, que vas al campo con tu familia, con tus amigos, y los ves tan lejos que algún día te da por llegar a competir para ellos, trabajar para ellos, dar el máximo... Está siendo mi vida", cuenta el futbolista, emocionado durante varios tramos de una entrevista a los medios del club.

"Estoy muy feliz de poder extender mi vínculo con el Atlético de Madrid, con el club de mi vida. Siempre soñé desde pequeño poder llegar a este momento, pero jamás me imaginé que llegase hoy. Esto me genera mucha ilusión para poder seguir mejorando, para ser mejor jugador, para seguir creciendo y para poder darle más al Atlético y devolverle toda la confianza que están depositando en mí", valoró sobre su ampliación de contrato.

Por delante, muchos retos. "El desafío que me pongo en el Atlético de Madrid es seguir dándole mi cien por cien cada día, en cada entrenamiento y en cada partido, y me propongo levantar un título con esta camiseta, que es lo que soñé desde niño. Ojalá algún día poder lograrlo", explicó el extremo, ya con 78 partidos disputados con el equipo a sus 23 años, con 8 goles y 16 asistencias.

El Atlético siempre ha estado ligado a él. Su padre, ahora también su entrenador, jugó en el conjunto rojiblanco como centrocampista en dos etapas (de 1994 a 1997, cuando fue campeón del histórico 'Doblete' de Liga y Copa del Rey, y entre 2003 y 2004) y ahora lo dirige desde el banquillo desde diciembre de 2011.

"Recuerdo que venía a ver a mi padre, me acuerdo mucho de estar en el campo con los jugadores, en el entrenamiento tener una pelota yo solo, estar pateando, solo corriendo, para todos los lados y siendo feliz y ver a todos esos jugadores que hoy en día puedo compartir vestuario con algunos me pone muy feliz", rememoró.

"En ese momento (cuando le ponen imágenes de varios vídeos virales celebrando los goles del Atlético siendo un niño) era fan de ellos. Los veía como unos jugadores increíbles como lo son, pero jamás me imaginé poder estar compartiendo vestuario en el día de hoy con ellos. Es una satisfacción enorme", declaró.

Su entrenador es su padre. "Siempre lo dije y siempre lo mostré con naturalidad. Lo valoro de una manera muy positiva. Los dos tenemos en la cabeza que lo que realmente importa es el bien de este club, el poder hacerlo crecer y seguir mejorándolo", expuso.

A los 16 años, Giuliano llegó a las categorías inferiores del club rojiblanco. "El paso por la Academia lo recuerdo con muchos nervios. Llegaba acá al Atlético y fui dando pasos entonces con compañeros y amigos que sigo teniendo. Me enseñaron mucho en la Academia, donde pude crecer mucho como futbolista y como persona. Es un recuerdo muy lindo", explicó.

El 20 de abril de 2022, como lleva tatuado en uno de sus brazos, debutó con el primer equipo en el Metropolitano.

"Me acuerdo que salí a calentar y quedaban cinco o cuatro minutos para que terminase el partido, el entrenador me llamó y justo cuando entré en la cancha sentí mucha alegría (se emociona al contarlo), mucha satisfacción, porque hay mucho trabajo detrás de mucha gente que te sostienen en el día a día y te apoyan, como la familia, los amigos, la pareja... Es una recompensa muy linda. Un día muy especial para mí", contó.

"Para mí fue un partido entero los 3 o 4 minutos. Me acuerdo que se me habían taponado los oídos por toda la gente que estaba gritando. No estaba acostumbrado a jugar con tanta gente. Fue un paso muy lindo para todo lo que vino", valoró.

Después de dos cesiones seguidas al Zaragoza, en 2022-23, y al Alavés, en 2023-24, Giuliano se reincorporó al Atlético en el verano de 2024 para consolidarse ya en el primer equipo.

Su estreno goleador fue el 3 de noviembre de 2024 ante Las Palmas en el Metropolitano.

"Lo recuerdo muy lindo. Haces el primer gol en el club de tu vida, es algo hermoso, que te sientes en paz con vos mismo. Y me acuerdo cuanto vi entrar la pelota en la red toda la gente gritando tu gol. Te emociona mucho por todo el trabajo que había detrás. Cumples también un sueño o un objetivo que vos tenías en tu cabeza", rebobinó.

Antes, el 20 de octubre de ese año, le había dado el 2-1 ante el Leganés a Antoine Griezmann.

"Si te soy sincero, me motivo más la asistencia a Antoine que el gol contra Las Palmas. Es donde sentí por primera vez que pude aportarle algo al Atlético de Madrid y hacerlo también de esa manera a Antoine, que también es mi ídolo, fue como un combo perfecto", repasó.

Giuliano está "muy agradecido" a la afición del Atlético de Madrid. "Por cómo me trata en el día a día, por el apoyo que me dan, los ánimos cuando también las cosas no salen como uno quiere y siempre están presentes, en cada momento de la temporada. Siempre resalto que la gente, por más veces que caigas, siempre ellos te incitan a levantarte y seguir queriendo pelear por más y por ganar títulos", destacó.