Trubin: "No sabía que tenía que subir"

En declaraciones a los medios de comunicación, el portero reconoció que le gritaron desde el banquillo para que subiera, pidió permiso y "me dijeron que fuera".

"Es algo increíble que nunca había hecho antes", sentenció el guardameta tras el partido contra el Real Madrid, en el cual el Benfica se clasificó 'in extremis' para quedar entre los 24 primeros y disputar el 'play off'.