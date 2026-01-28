28 de enero de 2026 - 20:25
Trubin: "No sabía que tenía que subir"
Lisboa, 28 ene (EFE).- El portero ucraniano del Benfica Anatoli Trubin, héroe tras marcar en el descuento el gol que dio la clasificación al conjunto portugués ante el Real Madrid para jugar la repesca de la Liga de Campeones, aseguró tras el partido que "no sabía que tenía que subir" a rematar el córner en la última jugada del partido, donde acabó metiendo el 4-2 definitivo.
En declaraciones a los medios de comunicación, el portero reconoció que le gritaron desde el banquillo para que subiera, pidió permiso y "me dijeron que fuera".
"Es algo increíble que nunca había hecho antes", sentenció el guardameta tras el partido contra el Real Madrid, en el cual el Benfica se clasificó 'in extremis' para quedar entre los 24 primeros y disputar el 'play off'.