EL técnico uruguayo Almada trabaja por primera vez con la plantilla al completo del Oviedo

La gran novedad del lunes en El Requexón fue ver al centrocampista Ovie Ejaria, cuya última participación en partido oficial fue a primeros de diciembre, lo que convierte al inglés en el jugador de campo del Oviedo que menos minutos ha disputado en lo que va de curso tras sufrir una lesión muscular.

No se espera que Ovie Ejaria llegue al partido del domingo (Carlos Tartiere, 14:00 horas) ante el Athletic, pero sí que lo haga Rahim Alhassane, el lateral izquierdo que ha sido baja los últimos dos partidos por una lesión muscular y que ya la semana pasada empezó a trabajar al mismo ritmo que sus compañeros.

La plantilla, tras la polémica suspensión del partido ante el Rayo Vallecano del pasado sábado debido al estado del césped de Vallecas, entrenará toda la semana de cara al partido ante el Athleti siendo colista con 16 puntos y un partido menos y la salvación a siete puntos de distancia.

Mientras, el Real Oviedo está a la espera de lo que diga Competición después de que el club azul solicitase formalmente a la Real Federación Española de Fútbol que se le diese por ganado el partido ante el Rayo Vallecano.

