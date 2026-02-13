Van Dijk sobre Konaté: "Ojalá se quede"

"Veremos qué pasa porque nunca fácil. Yo lo viví el año pasado. Ojalá se quede porque es una figura importante fuera del campo, pero también fuera de él. Es uno de los líderes del vestuario y, para mí, es un central de clase mundial", explicó el capitán del Liverpool.

El futuro de Konaté genera inquietud en el Liverpool, ya que el defensor termina contrato el 30 de junio de 2026, y según medios británicos, el club le ha ofrecido hasta en tres ocasiones la renovación sin obtener una respuesta afirmativa, una situación que ha despertado el interés de varios gigantes europeos.

"La decisión está en manos del club, de sus agentes y de él mismo. Yo no tengo influencia más allá de eso, pero siempre hay esperanza", expresó Van Dijk, compañero de zaga de Konaté, que llegó al club inglés en 2021.

El Real Madrid se interesó por el francés al verlo como una oportunidad de mercado dentro de su política reciente de fichar futbolistas de primer nivel como agentes libres, tal y como ocurrió en el pasado con Antonio Rüdiger, David Alaba y Trent Alexander-Arnold, pero se retiró de la puja hace meses, lo que ha aumentado la incertidumbre sobre el futuro del francés.

