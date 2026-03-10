Alemany da la razón a Xavi y desmiente a Laporta

"Como ha dicho Xavi y está en lo cierto, nos dijeron que lo tenían", dijo el que entonces era director deportivo del Barcelona en Movistar Plus antes del inicio del partido de Liga de Campeones entre el conjunto rojiblanco y el Tottenham en el estadio Metropolitano.

Xavi contó en una entrevista en La Vanguardia que la vuelta de Messi al Barcelona estaba prácticamente hecha, con el visto bueno de LaLiga, y que fue el propio Laporta, entonces presidente del club azulgrana, el que la rechazó a última hora.

Alemany dijo con rotundidad que Xavi "está en lo cierto", cuando fue insistido sobre ese asunto en la entrevista a pie de campo previa al Atlético Madrid-Tottenham.