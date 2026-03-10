El duelo de los imposibles

Sin Mbappé ni Rodrygo, autores de tantos que dieron forma a eliminaciones dolorosas para el City en el Santiago Bernabéu. También sin Jude Bellingham, Éder Militao o Álvaro Carreras, todos ellos titulares. Con Dani Ceballos y David Alaba completando el amplio listado de bajas. Jugadores al límite que fuerzan por la falta de efectivos, como Rüdiger y Raúl Asencio. Un plan desolador, pero es el Real Madrid. Y es su competición, la Liga de Campeones.

El clásico moderno del fútbol europeo. Un enfrentamiento que se repite por quinta edición de 'Champions' consecutiva. El décimo duelo en apenas cuatro años. Un sinfín de historias surgidas desde la máxima tensión que marca cada pulso. Aún rememora la afición del Santiago Bernabéu los dos goles en segundos postreros de Rodrygo cuando el Real Madrid estaba eliminado ante el City más temible o un ejercicio de resistencia en el Etihad culminado por una tanda de penaltis con lanzamientos de defensas.

El más difícil todavía lo buscará con Álvaro Arbeloa en el banquillo, tras caer aún con Xabi Alonso en el cruce que tuvieron en la primera fase. También sin Mbappé y con plaga de bajas defensivas en un Real Madrid que acabó sintiéndose inferior. Como le ocurrió en Anfield este curso o en el doble duelo ante el Arsenal que dio forma a la última eliminación europea. Una inferioridad reciente ante equipos ingleses -cuatro derrotas consecutivas-, que busca revertir a base de orgullo, sin encontrar aún un estilo de juego que haga soñar con títulos al madridismo.

De lo que se pudo considerar una final anticipada de la pasada edición, cuando realmente era un castigo en el cruce en la ronda previa a octavos de final a una mala fase de liga en el nuevo formato de la Liga de Campeones, el pulso pasa a encuadrarse en los octavos. Con el Real Madrid de nuevo pagando el peaje de una fase previa por su exceso de confianza en Da Luz ante un Benfica que fue el rival de la eliminatoria.

Superado Jose Mourinho, maestro de Arbeloa, le llega el pulso con Pep Guardiola. Como jugador del Real Madrid y técnico del Barcelona vivieron numerosos capítulos en un maratón de clásicos que llevó la tensión a su máxima expresión. Ahora, en la ida, dispone de poco para inventar tácticamente y responder con la misma moneda a uno de los mejores técnicos del planeta. Las bajas dejan poca elección. Aún así tendrá que hacerlo entre Asencio y un Dean Huijsen al que le ha pesado el Bernabéu en sus últimas apariciones.

También entre Ferland Mendy y Fran García, con un favoritismo inesperado para el francés, que tras apenas cuatro apariciones en una nueva temporada marcada por los problemas musculares, exhibió fortaleza en Balaídos ante el Celta aprovechando la ausencia de Carreras y parte como favorito para jugar, muchos meses después, dos encuentros consecutivos.

Un puesto entre Eduardo Camavinga, de vuelta tras una infección bucal, y la sensación madridista del momento, Thiago Pitarch. Y el regreso a jugar con un '9' puro como Gonzalo o movilidad en los delanteros con Brahim Díaz.

Es un momento agridulce para el City. Por un lado, la temporada es mucho más positiva que la anterior y a estas alturas está vivo en todas las competiciones, pero el último tropiezo contra el Nottingham Forest, completamente inesperado, disipa sus esperanzas de conquistar otra Premier League y desnuda varias de las debilidades de este equipo, que sufre mucho en las transiciones, en el balón parado y que depende de los goles de Erling Haaland y Antoine Semenyo para sacar los encuentros adelante.

La duda sobre la presencia del noruego en el encuentro, tras descansar el sábado y arrastrar molestias en las últimas semanas, se despejó este martes al estar presente en el último entrenamiento que el City realizó en su ciudad deportiva antes de viajar a la capital española. Autor de 29 goles esta temporada, el noruego, que no marcó en sus tres primeros enfrentamientos contra los blancos, suma tres dianas en sus últimos dos choques.

Guardiola criticó mucho la programación del partido de Copa de Inglaterra contra el Newcastle el pasado sábado, pero el experimento le salió bien. Dio descanso a nueve titulares -solo jugaron desde el inicio Nico O'Reilly y Matheus Nunes- y el equipo avanzó a cuartos.

El técnico español tiene un once muy definido con una defensa formada por Rúben Dias y Marc Guéhi como centrales, Nunes, quizás la pieza más floja, en el lateral derecho, y Ait-Nouri en el izquierdo, aunque este puede variar con O'Reilly si prefiere utilizar un centrocampista más puro.

Si no, O'Reilly juega en el medio junto a Rodrigo Hernández y Bernardo Silva, mientras que en ataque no hay duda con Haaland en punta, acompañado por la magia de Rayan Cherki o el desborde de Jeremy Doku y el poderío de Antoine Semenyo, que desde su llegada al City en enero ha marcado siete goles.

Este City, aunque está lejos de su mejor nivel, no tiene nada que ver con el que visitó el año pasado el Bernabéu y se llevó en la mochila un 'hat trick' de Mbappé. Guardiola ha reconstruido al equipo con una inversión de 500 millones desde enero de 2025 y está listo para competir de nuevo. La visita a Madrid marca su punto de inflexión de la temporada y una oportunidad de venganza, la enésima, fantástica.

Real Madrid: Courtois; Trent, Raúl Asencio, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Camavinga o Thiago Pitarch, Fede Valverde, Güler; Vinícius y Gonzalo.

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, Ait-Nouri; Rodri, Bernardo, O'Reilly; Semenyo, Cherki y Haaland.