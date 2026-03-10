Mendy, la alternativa inesperada

Para Carlo Ancelotti, Mendy era "el mejor lateral defensivo del mundo". Su firmeza se fue perdiendo por las numerosas lesiones en el último año y medio. Con Xabi Alonso su papel fue testimonial. Sólo un partido completo, un triunfo en Grecia ante Olympiacos (3-4) en la quinta jornada de la Liga de Campeones el 26 de noviembre. Su primera aparición tras recuperarse de una larga lesión que le tuvo siete meses en el dique seco.

Su última aparición había sido en la final de la Copa del Rey, en el clásico con derrota ante el Barcelona. Desde entonces, sus apariciones puntuales, entre lesiones, se produjeron en duelos de importancia. Testimonial ante el Betis en el Santiago Bernabéu en la jornada 18 de LaLiga, entrando en el minuto 89 al partido sentenciado (5-1) y en las semifinales de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, disputando los 21 minutos finales que daban paso a la final (1-2).

Con Álvaro Arbeloa no había aparecido y lo hizo en un momento de máxima necesidad. Con diez bajas del Real Madrid en Balaídos, ante un Celta que llegaba de ganar sus cuatro últimos encuentros. Con Álvaro Carreras sancionado y además con un problema muscular que le habría impedido igualmente jugar, el técnico apostó por el lateral francés por delante de Fran García.

A Fran el Real Madrid le cerró las puertas de salir a la 'Premier' en el mercado invernal. Tuvo que rechazar una propuesta atractiva y con Arbeloa, tras ser titular en un día que dejó señalados, la eliminación en Copa del Rey en Albacete, solamente volvió a aparecer en la goleada al Mónaco en la Liga de Campeones y entrando en el último minuto de la vuelta de la ronda previa de octavos de final ante el Benfica.

No le importó a Arbeloa la inactividad de Mendy, que hubiese participado en 3 partidos en la temporada de 40 disputados, para darle entrada en Balaídos y perfilarse ahora, confirmada la lesión muscular de Carreras, como favorito y la alternativa inesperada, ante el Manchester City.

Desde febrero de 2025 no encadena dos titularidades consecutivas, una de ellas precisamente ante el City en el Etihad, el tercer equipo al que más se ha enfrentado en su carrera, solamente superado por Atlético de Madrid y Barcelona. En dos ocasiones con el Olympique de Lyon y en ocho con el Real Madrid. Con el lateral francés en el campo, el conjunto madridista no perdió en sus cinco últimos precedentes. La última derrota fue en abril de 2022 antes de la remontada épica en la que también tuvo su papel protagonista.

"La calidad de Mendy se ha demostrado siempre que ha estado", defendió Arbeloa. "Demostró siempre que cada vez que está en el campo, el Real Madrid está más cerca de ganar. Necesitamos jugadores así, que sepan rendir cada día y que aprovechen su oportunidad cuando la ha tenido".