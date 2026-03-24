Griezmann: “Mi presente sigue siendo rojiblanco y mi corazón lo será para siempre”

"No es fácil poner palabras a lo que siento, porque este club es mi casa y vosotros sois mi familia. Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, de goles, de alegrías y de una pasión que solo los que sentimos el Atleti podemos entender”, comienza en su publicación en su cuenta de Instagram y reproducida por el Atlético en su página web.

“Pero dejemos, de momento, el futuro en el futuro: porque todavía no me voy. Me quedan meses con esta camiseta, meses para dejarme la vida en nuestro estadio y fuera, para levantar esa Copa del Rey y para soñar con llegar lo más lejos posible en la Champions League”, enfocó el máximo goleador de la historia del club, con 211 tantos.

“Tenemos por delante todavía muchas oportunidades para ser felices. Quiero que cada minuto que me queda aquí sea un homenaje a este escudo. Queda lo mejor. Lo haremos como siempre: juntos. Mi presente sigue siendo rojiblanco hasta el último aliento de esta temporada 2026. Y mi corazón lo será para siempre. Aúpa Atleti”, expresó.

Griezmann, protagonista de 488 partidos en 10 temporadas con el Atlético, culminó este martes su fichaje por el Orlando City a partir de julio de 2026. Ha firmado por dos años, hasta la temporada 2027-28, con uno opcional más, hasta la 2028-29.

Esta temporada aún continuará en el conjunto rojiblanco, con el que le quedan nueve jornadas de LaLiga EA Sports, la final de la Copa del Rey del próximo 18 de julio contra la Real Sociedad y la Liga de Campeones, en la que se enfrenta al Barcelona en los cuartos de final.