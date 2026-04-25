Albion gana y frustra las aspiraciones de liderato del Deportivo Maldonado

Carlos Airala y Álvaro López fueron los encargados de darle la victoria a su equipo, mientras por Maldonado descontó Cristian Tabó.

Con este triunfo el Albion suma 22 puntos y se ubica detrás de Peñarol y Deportivo Maldonado quienes comparten la segunda y tercera posición, respectivamente, con 23 unidades, a falta del encuentro de los aurinegros quienes este domingo recibirán en casa al Wanderers.

La fecha continuará con los juegos entre el Central Español ante el Cerro. El líder, Racing, buscará conservar el liderato y escaparse en solitario cuando se mida en casa con Cerro Largo.

La decimotercera jornada finalizará el próximo lunes con el partido entre Progreso y Defensor Sporting.