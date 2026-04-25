Barrios se retira lesionado en el minuto 57 a cuatro días de recibir al Arsenal

El futbolista internacional español sintió un pinchazo en una acción con el balón con Alejandro Rego. Se quedó luego parado, recibió un pase de Giuliano Simeone y echó directamente la pelota fuera con gesto de frustración.

Barrios, que jugaba su primer encuentro de titular desde su recuperación de dos lesiones musculares que lo han apartado de 17 de sus últimos 20 duelos con el conjunto rojiblanco, se tiró al suelo, donde recibió la atención de Óscar Celada, médico del Atlético, al que explicó donde era la molestia. No hubo duda del cambio. Inmediato. Entró en su ligar Johnny Cardoso.

El centrocampista abandonó el campo por su propio pie con gesto de contradicción, con una camiseta rodeando su cabeza cuando enfiló directamente el camino hacia el vestuario con un paso lento, a la espera de las pruebas médicas que determinen el alcance exacto de la dolencia, con el Arsenal a cuatro días sólo de distancia.