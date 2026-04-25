El Al Ahli revalida la Liga de Campeones asiática frente al Machida Zelvia

Es el segundo título de la historia del equipo saudí, después del que sumó en 2025 contra el también japonés Kawasaki Frontale, y es la primera vez desde 2005, cuando lo hizo el Al Ittihad, que el equipo campeón consigue revalidar este título.

El Al Ahli contaba con el apoyo mayoritario de la afición, ya que el encuentro se disputaba en el estadio Rey Abdullah de Yeda. El conjunto saudí tuvo las mejores ocasiones de la primera mitad, pero el Machida Zelvia consiguió llegar al descanso con empate a cero.

El Al Ahli sufrió un duro revés al comenzar la segunda parte. El equipo de Arabia Saudí se quedó con diez jugadores en el minuto 68, cuando fue expulsado Zakaria Hawsawi después de propinarle un cabezazo a Tete Yengi.

Eso cambió la dinámica del encuentro, dando alas al Machida Zelvia para buscar adelantarse en el marcador. Édouard Mendy, el guardameta del equipo saudí, debió esforzarse para evitarlo.

Sin goles, el encuentro se fue a la prórroga, y apenas habían transcurrido seis minutos cuando Feras Al Brikan, que había ingresado al campo en el minuto 62, hizo el gol de la victoria para el Al Ahli.