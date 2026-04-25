El Manchester City vuela a su cuarta final de FA Cup consecutiva

A pesar de que el City monopolizó la posesión desde el arranque —con un Omar Marmoush muy activo que llegó a estrellar un balón en el palo—, el gol se resistió durante casi todo el encuentro. Pep Guardiola optó por dar descanso a varias de sus figuras, confiando la medular a Nico González ante la baja de Rodrigo Hernández. El dominio era absoluto, pero la falta de puntería de Foden y Reijnders empezó a generar nerviosismo en el banquillo de Santpedor.

El drama estalló en el minuto 79. Tras un error de Rayan Cherki en la salida de balón, el Southampton castigó con una transición letal que Finn Azaz culminó con un derechazo a la escuadra. El conjunto de la Championship acariciaba el milagro ante el júbilo de su afición, pero la alegría rojiblanca fue efímera ante la jerarquía del campeón.

La reacción del City fue fulminante. Apenas tres minutos después del mazazo, Jéremy Doku igualó la contienda con un disparo que, tras desviarse en un defensor, descolocó por completo al guardameta Daniel Peretz. Con las tablas de nuevo en el marcador y Erling Haaland ya sobre el césped para intimidar a la zaga, el Southampton intentó resistir el asedio.

Fue entonces cuando apareció la figura de Nico González. El centrocampista español, nombrado MVP del encuentro, redondeó su gran actuación en el minuto 83 con un latigazo desde fuera del área que se coló por la escuadra. Un golazo que no solo valió la remontada (2-1), sino que evitó una prórroga que habría castigado físicamente a un City que ya mira de reojo el tramo final de la temporada.

A por el trono de Wembley

Con el pitido final, el Southampton se despidió con honores tras haber puesto contra las cuerdas al gigante europeo. El City, por su parte, ya espera rival para la gran cita. Los de Guardiola buscarán resarcirse de las finales perdidas recientemente (a excepción de la corona de 2023) enfrentándose al vencedor del duelo entre el Chelsea y el Leeds United, que se decidirá este domingo. La leyenda de este Manchester City en la FA Cup sigue escribiendo capítulos de oro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ficha técnica:

Manchester City (2): Trafford; Nunes, Stones, Aké, Ait-Nouri (O’Reilly, minuto 71); Nico, Kovacic (Savinho, minuto 58); Cherki, Reijnders, Foden (Doku, minuto 58); Marmoush (Haaland, minuto 71).

Southampton (1): Peretz; Bree (Archer, minuto 89), Harwood-Bellis, Wood, Welington (Matsuki, minuto 77); Bragg (Charles, minuto 61), Jander; Fellows, Azaz, Scienza; Stewart (Larin, minuto 61).

Goles: 0-1: Azaz, minuto 79; 1-1: Doku, minuto 83; 2-1: Nico, minuto 87.

Árbitro: Craig Pawson. Mostró tarjeta amarilla a Harwood-Bellis (minuto 90+3), del Southampton.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera semifinal de la FA Cup disputado en el Wembley Stadium de Londres ante 70.053 espectadores.

Fuente: EFE