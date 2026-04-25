Sin Neymar, Santos deja escapar un 0-2 ante Bahía y continúa cerca del descenso

El conjunto paulista se puso 0-2 en la primera mitad gracias a dos penaltis decretados por el VAR y transformados en goles por el delantero argentino Benjamín Rollheiser.

Los hombres dirigidos por Cuca parecía que por fin iban a conseguir sus primeros tres puntos a domicilio, pero sufrieron un cortocircuito en el último cuarto de hora de este encuentro de la decimotercera jornada del 'Brasileirão'.

El lateral Luciano Juba, primero, apretó el marcador de falta directa con un lanzamiento seco al palo de un portero Diógenes que pudo hacer más.

Cuca intentó cerrar el equipo con un par de cambios. De nada sirvió, pues siete minutos después Willian José, exjugador de la Real Sociedad y el Real Betis, cabeceó casi en el punto de penalti para firmar el 2-2.

El exjugador del Barcelona y París Saint-Germain se quedó en casa por precaución después de jugar cuatro partidos completos en un lapso de dos semanas, de los cuales el Santos solo ganó uno.

Tras el tropiezo en el Arena Fonte Nova de Salvador, el club de Pelé enlaza cuatro compromisos sin ganar entre Copa de Brasil, Copa Sudamericana y Liga, donde suma apenas 14 puntos en 13 jornadas.

Si Gremio y Corinthians vencen este domingo a Coritiba y Vasco da Gama en sus respectivos estadios, Santos volverá a la zona de descenso.

En otro de los partidos de este sábado, Cruzeiro confirmó su fase ascendente a las órdenes del portugués Artur Jorge y ganó por la mínima a Remo en Belém con un tanto del extremo ecuatoriano Keny Arroyo (0-1).

La formación celeste, que empezó francamente mal la temporada tras un 2025 de notable alto, ya se sitúa en la zona media de la clasificación y con perspectivas de seguir escalando.

Por su parte, Botafogo fue incapaz de superar a Internacional en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, en un duelo que acabó 2-2 y en el que todos los goles se anotaron en la segunda mitad.

El cuadro de Río de Janeiro se adelantó hasta dos veces. El tanto inicial de Danilo Santos, una de las grandes figuras de este inicio de curso, lo neutralizó el atacante colombiano Johan Carbonero en cinco minutos.

La historia se repitió poco después con distintos protagonistas. El centrocampista argentino Cristian Medina hizo soñar al 'Fogão' con la victoria, pero su compatriota Alexandro Bernabei dejó todo igual a quince minutos del final.