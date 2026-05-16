El Tartiere se despide de la Primera División ante el Alavés en busca de la permanencia

Tal es la duda con el futuro de Santi Cazorla tanto en el oviedismo como en el propio club que todos los actos de homenaje programados para este domingo se han pospuesto, así que, por ahora, el capitán será titular por primera vez a las órdenes de Guillermo Almada.

El uruguayo Guillermo Almada, que cuenta con las bajas por lesión de Dendoncker y Ovie Ejaria, recupera a Javi López y a Kwasi Sibo, medita dar la titularidad a otros jugadores poco habituales, como el portero rumano Moldovan, que de jugar debutaría en Primera División, y el lateral Lucas Ahijado.

El Real Oviedo, colista ya matemático de la temporada 25/26 en Primera División, buscará despedir la categoría en el Carlos Tartiere con un triunfo que sería el séptimo del curso y el quinto en la capital del Principado, algo que le permitiría adelantar al Celta en puntos como local.

Por su parte, el Deportivo Alavés buscará este domingo la tranquilidad en la clasificación, ya que es decimosexto clasificado con cuarenta puntos a uno por encima de la salvación.

Los albiazules podrían incluso lograr la permanencia de forma matemática si ganan, el Elche no lo hace y el Mallorca-Levante se decide sin empate.

Tras la importante victoria ante el Barça, el conjunto basco persigue encadenar un segundo triunfo que les dé tranquilidad. Quique Sánchez Flores decidirá a última hora si cuenta con el argentino Lucas Boyé, recuperado tras una lesión muscular, que viajará con el equipo.

En caso de que se vista de corto, el técnico madrileño tendrá que decidir si el argentino juega de inicio o lo hace Ibrahim Diabate, último goleador de equipo vitoriano.

Otra duda es si mantiene los cambios de la pasada jornada en la que debutó como titular Ville Koski y tuvo una actuación destacada en el centro de la defensa.

Los babazorros lograron detener la tendencia en la pasada jornada al dejar a cero su portería después de 20 partidos de liga recibiendo gol.

El Glorioso no estará solo en Oviedo. Cerca de 700 seguidores acompañarán al Deportivo Alavés en uno de los mayores desplazamientos de la temporada.

Oviedo: Moldovan; Lucas, Costas, Calvo, Javi López; Fonseca, Colo; Hassan, Cazorla, Reina; y Viñas.

Alavés: Sivera; Ángel, Koski, Tenaglia, Parada, Rebbach; Blanco, Denis, Guridi; Toni Martínez y Diabate.

Árbitro: José Luis Munuera (Comité Andaluz)