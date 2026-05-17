Simeone, con Baena y Vargas y sin Sorloth en el once; Míchel repite alineación inicial

Madrid, 16 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, cuenta con Álex Baena y Obed Vargas en el once titular del equipo rojiblanco, con Alexander Sorloth de inicio suplente, frente al Girona, en el que Miguel Ángel Sánchez, ‘Míchel’, repite la alineación con la que empezó el choque de la última jornada ante la Real Sociedad.