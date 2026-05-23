Dani Carvajal, pasillo y lágrimas en su despedida: “Con mi salida ponemos fin a una era”

Un Carvajal que empezó su discurso en el centro del campo tras el partido agradeciendo al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, su cariño y confianza.

“No es un momento fácil para mí. Estoy muy emocionado por esta gran despedida. Quiero dar las gracias a nuestro presidente, don Florentino. Él fue el que me trajo de vuelta desde Alemania. He crecido con él, hemos ganado muchísimas ‘Champions’ juntos pero si me tengo que quedar con algo es que 24 horas después de una grave lesión de rodilla me amplió el contrato. Gracias de todo corazón”, señaló.

“Quiero dar las gracias a todos mis compañeros. Los actuales y los del pasado. No hemos tenido dos temporadas fáciles, pero estoy seguro de que volveremos a ganar. Esto es el Real Madrid y hay que levantarse, como dice nuestra historia”, continuó.

“Quiero agradecer a mis padres y a mi hermana, por hacer ese esfuerzo tan grande cuando era niño. Por llevarme a entrenar, por ir a los partidos con frío, lluvia y nieve. Habéis puesto todo de vuestra parte para que mi sueño se hiciera realidad. Y también a mi mujer a mis hijos”, añadió.

El adiós de un futbolista que en 13 temporadas ha logrado 27 títulos con el Real Madrid, incluidas seis ‘Champions’, algo que solo Paco Gento, Luka Modrić, Nacho Fernández y Toni Kroos han alcanzado.

“No puedo dejar de recordar esta época dorada que hemos vivido. Con mi salida hoy ponemos fin a una era maravillosa, una era de cuatro ‘Champions’ en cinco años, aquella décima, tres ‘Champions’ consecutivas…”, recordó.

Y también rememoró los peores momentos, con la grave lesión de rodilla sufrida en 2024 y que ha lastrado sus dos últimas temporadas en el Real Madrid.

“He vivido dos años muy difíciles, la carga amarga de este deporte. Y vosotros habéis sido mi motor. Habéis hecho que mis días tristes se llenaran de luz y sacase las fuerzas suficientes para que me levantase una y otra vez. Os quiero mucho”, dijo.

“Y por último. Gracias a todos vosotros -la afición-. Sois maravillosos. Desde el primer día me habéis llevado en volandas. Lo que se vive en este estadio no se puede describir, simplemente hay que sentirlo. Estoy muy orgulloso de ser madridista”, continuó.

“Gracias por las remontadas imposibles, por estar aquí en las buenas y en las malas. Hay trayectorias de jugadores que la definen sus éxitos, pero hay otras que la definen por cuándo pueden calar en la gente. Yo solo quiero que el día de mañana, cuando me recordéis, lo hagáis con orgullo y con la sensación de que entregué todo por esta camiseta”, concluyó.

Un Carvajal que se marchó del terreno de juego en el minuto 82 de partido aplaudido por toda la afición y por sus rivales y compañeros en un pasillo que estos repitieron, al finalizar el encuentro, ya con una camiseta con el ‘2’ a la espalda y el apellido “Carvajal” antes de que el capitán del Real Madrid diera, junto a sus dos hijos, una vuelta de honor al Bernabéu.