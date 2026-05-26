Iñaki Williams, Mumin, Thomas Partey y Sibo en la prelista de Queiroz

Queiroz ha citado a 28 jugadores para la concentración en Cardiff, donde las 'Estrellas negras' se enfrentarán a País de Gales en partido amistoso el próximo 2 de junio.
Destacan en la lista los atacantes Iñaki Williams y Antoine Semenyo, del Manchester City, así como el veterano Jordan Ayew, que ya participó en los Mundiales de Brasil 2014 y Catar 2022.
Ghana se enfrentará a Panamá en el partido inaugural del Grupo L el 17 de junio en Toronto, antes de medirse a Inglaterra y Croacia en Boston y Filadelfia, respectivamente, los días 23 y 27.
. Porteros: Benjamin Asare, Salomon Agbasi (Accra Hearts), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen, SUI), Joseph Anang (St. Patrick's Athletic, IRL) y Paul Reverson (Ajax, NED)
. Defensas: Baba Abdul Rahman (PAOK, GRE), Gideon Mensah y Marvin Senaya (Auxerre, FRA), Alidu Seidu (Rennes, FRA), Abdul Mumin (Rayo Vallecano, ESP), Jerome Opoku (Istambul Basaksehir, TUR), Jonas Adjetey (Wolfsburgo, GER), Kojo Oppong Preprah (Niza, FRA) y Alexander Djiku (Spartak Moscú, RUS).
. Medios: Elisha Owusu (Auxerre, FRA), Thomas Partey (Villarreal, ESP), Kwasi Sibo (Oviedo, ESP), Augustine Boakye (St. Etienne, FRA), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland, DIN), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester, ENG) y Kamal Deen Sulemana (Atalanta, ITA).
. Delanteros: Christopher Bonsu Baah (Al Qadisiah, KSA), Ernest Nuamah (Olympique Lyon, FRA), Antoine Semenyo (Manchester City, ENG), Brandon Thomas-Asante (Coventry, ENG), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen, CZE), Iñaki Williams (Athletic Club, ESP) y Jordan Ayew (Leicester, ENG).