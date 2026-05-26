Luis de la Fuente: "Víctor Muñoz tiene un potencial futbolístico muy grande"

"¿Puede jugar en el Real Madrid?. Yo creo que es un chico con un potencial futbolístico muy grande y que ha demostrado en la selección, al máximo nivel internacional, que está preparado también para competir a ese nivel. Seguro que va a causar una sensación muy buena", dijo en respuesta a si Muñoz podría volver a jugar en el conjunto blanco y a los nombres que pueden destacar, tras mencionarle junto a Lamine y Rodri.

De la Fuente, que se definió como "un entrenador formador", aseguró que la única manera de comprobar hasta dónde pueden llegar los jugadores "es dando oportunidades".

"Vengo de una cultura del fútbol base, de la formación. Lo llevo en la sangre, metido en vena y desde el convencimiento. A la gente hay que darles oportunidades, a la gente que se la gana, se la merece, trabaja para ello, es constante y con esos valores que hay que exigirle", opinó.

El seleccionador valoró también la experiencia como algo "muy importante y decisiva", tal y como ha sido en su vida, porque cuando ha "sabido ser lo que tenía que ser" ha "rendido mucho mejor que al principio", según reconoció.

"Yo también era joven y tenía energía, tenía capacidad, pero a mí me dieron esa oportunidad y tuve el acierto, porque no hay suerte, porque en tu trabajo hay más trabajo, aunque en ese momento seguramente hubiera podido trabajar mejor. Es el debe que yo tengo de decir. Si hubiera hecho lo que tenía que haber hecho, igual hubiera llegado más lejos, pero me fue como me fue y no me fue mal gracias a Dios", añadió.

El seleccionador español fue protagonista de 'Los Desayunos' de RTVE y EFE y entrevistado por los periodistas Juan Carlos Rivero, presentador y comentarista de TVE; Silvia Barba, directora de Deportes de RNE; y Luis Villarejo, director de Deportes de la Agencia EFE.