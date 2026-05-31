Universidad Católica gana y escolta al líder Colo Colo

Los Cruzados finalizaron una semana soñada luego de su victoria por 0-1 ante el argentino Boca Juniors en la Bombonera, el pasado jueves, con la que se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores como primero del Grupo D.

Con goles de Clemente Montes, héroe del triunfo en Buenos Aires, del delantero argentino Justo Giani y de Diego Corral, el cuadro de La Franja se impuso y dejó en 10 unidades la distancia con los albos.

El técnico argentino Daniel Garnero dijo que ambos partidos "emocionalmente fueron muy intensos" y destacó "el compromiso, la actitud y la mentalidad muy positiva y ganadora que tiene el plantel".

"Eso es lo que me deja tranquilo, obviamente no puedo ser falso los resultados también me dejan tranquilo, pero ver a futbolistas que quizá no vienen jugando tanto jugar con la intensidad, las ganas, el deseo, y que después se logre el resultado, eso es lo mejor de todo", comentó tras el duelo.

El triunfo regresa al cuadro universitario a la pelea por el título, luego de haber perdido el clásico el pasado domingo frente al Cacique, que también ganó en esta jornada a domicilio por 2-4 a La Serena y extendió su racha a cinco triunfos consecutivos.

Católica desbancó del segundo lugar a Huachipato, que cayó a la quinta posición con 22 enteros, luego de que Coquimbo Unido también se impusiera de visitante por 2-3 frente a Deportes Limache.

Los Piratas, campeones en 2025, recuperaron terreno para colocarse terceros con 23 puntos al igual que los Cruzados, y celebran también su buen momento internacional tras avanzar a octavos de Libertadores como líderes del Grupo B.

Universidad de Chile, por su parte, regresó al triunfo con un 2-1 frente a Deportes Concepción con el cual llegó a 20 puntos y quedó provisionalmente en el octavo puesto, hasta que cierre la fecha con el duelo entre Palestino –noveno con 20 enteros– y Audax Italiano.

El equipo dirigido por el argentino Fernando Gago, no obstante, tiene un partido menos disputado que fue reprogramado para el 18 de junio, en el que se enfrentará a O’Higgins y con el cual podría escalar a la parte alta de la tabla.