Rade Bogdanovic: "Los negros no tienen concentración para aguantar más de 80 minutos"

"A este nivel, siendo el último defensor, fallar un balón parado y acabar expulsado... Siempre he dicho que estos jugadores, y no soy racista, pero los jugadores negros no tienen la concentración necesaria para aguantar más de 60 a 80 minutos", dijo el exinternacional yugoslavo durante el partido disputado el domingo en calidad de analista deportivo de la televisión pública RTS.

El comentario de Bogdanovic, de 56 años, se refería a la expulsión en el minuto 67 del belga de origen congolés Nathan Ngoy, de 23 años, cuando hizo una falta forzada tras perder el balón en un error defensivo y el defensa del Lieja vio cartulina roja.

El exjugador, que arrancó su carrera en el Zeljeznidar Sarajevo en 1987 y se retiró en 2004 en el Al-Wahda Club emiratí, intentó justificar sus polémicos comentarios, que han llegado a la prensa belga e internacional.

"Yo jugué con ellos. Cuando disputábamos partidos, a veces teníamos que vigilar a nuestros propios jugadores para que no cometieran un error", abundó.

El presentador de la emisión invitó al exfutbolista a revisar sus palabras, pero Bogdanovic no rectificó.

"Si quisiéramos entrar en detalles, podríamos hacerlo. También cometen errores. Evidentemente, no generalizo, pero la mayoría carece de concentración y luego se producen situaciones de este tipo", insistió.

No es la primera vez que el serbio hace declaraciones racistas, pues ya en 2019 consideró que la pérdida de nivel del Borussia Dortmund en aquel momento coincidió con la decisión del entrenador de "alinear a cuatro negros en defensa hacia el final de la temporada anterior de la Bundesliga".