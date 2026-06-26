Colombia y Portugal, cara a cara por la cima del Grupo K en Miami

Colombia llega con seis puntos al desenlace del grupo, dos más que Portugal, que podría incluso perder la segunda plaza si cae el sábado y República Democrática del Congo golea a Uzbekistán.

Los lusos tienen un saldo positivo de 5, y la formación africana una diferencia negativa de uno.

El Hard Rock Stadium de Miami dictará sentencia a partir de las 19.30 horas (23.30 GMT) ante una previsible mayoría de seguidores cafeteros, puesto que la ciudad alberga una de las mayores diásporas colombianas en el extranjero.

Así lo advirtió el portugués Pedro Neto el jueves en rueda de prensa, cuando destacó "el calor y la gran cantidad de aficionados colombianos" como dos de los principales desafíos para Portugal.

Sin embargo, este estadio trae malos recuerdos para Colombia. Ahí perdió la final de la Copa América 2024 contra Argentina.

Quien termine líder del Grupo K jugará en Kansas City el 3 de julio ante un tercero de grupo, mientras que el segundo lo hará en Toronto el 2 de julio contra el segundo clasificado del grupo L, donde siguen con opciones Inglaterra, Ghana y Croacia.

Colombia viene lanzado a este partido tras sus victorias ante Uzbekistán (3-1) y República Democrática del Congo (1-0), y podría cerrar por segunda vez en su historia una fase de grupos con pleno de triunfos.

La única vez que lo logró fue en Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final.

Sin embargo, el ambiente en la concentración colombiana ha sido de tranquilidad. El seleccionador Néstor Lorenzo concedió un día de descanso el jueves a los jugadores que tuvieron minutos contra el conjunto africano, y no comenzará a preparar con ellos el partido hasta este viernes.

El seleccionador ha apostado por el mismo once titular en los dos partidos del Mundial, y lo más probable es que lo repita de nuevo contra Portugal.

Más dudas tendrá Roberto Martínez, el técnico de Portugal, con su alineación. El español metió de inicio a Bernardo Silva en el debut, pero lo sacó en el descanso tras un gris partido, y en el segundo alineó en su lugar a un Joao Félix, que tampoco estuvo brillante.

Lo que se da por sentado es que Cristiano Ronaldo ocupará la punta de ataque tras su doblete en la contundente goleada contra Uzbekistán (5-0), que acalló las críticas del debut contra RD del Congo (1-1).

El delantero, de 41 años, sigue siendo una figura muy arropada dentro del grupo, y todos los jugadores que han hablado hasta el momento ante los medios han destacado la importancia de sus goles para tener opciones de ganar el Mundial.

Portugal busca enlazar por primera ocasión en su historia dos mundiales acabando primera de grupo. En Catar 2022 le sirvió para llegar hasta cuartos de final, donde cayó contra Marruecos.

Será el primer partido entre Colombia y Portugal en un Mundial.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Johan Mojica, Davinson Sánchez; Jhon Arias, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Luis Díaz, Luis Javier Suárez.

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto.

Árbitro: Alireza Faghani, de Australia.