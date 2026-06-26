El entrenador de Austria asegura que su equipo no especulará ante Argelia

"Es uno de los grupos más difíciles. Tiene que ver con Argelia y tiene que ver con nosotros. No es una gran sorpresa que el último partido es muy importante para ambos para clasificar. Vamos a dar lo mejor. Tenemos un adversario muy fuerte, que nos va a desafiar física y mentalmente", apuntó en conferencia de prensa.

Al mismo tiempo, apuntó que los resultados de este viernes, que mostrarán el camino tanto para el líder como para el segundo de su zona, no tendrán influencia en la planificación del juego que se disputará el sábado en Kansas City.

"No vamos a entrar a un partido y simplemente decir que vamos a jugar para un empate. Simplemente vamos a tener un partido con Argelia. No vamos a enviar al equipo al partido diciendo que vamos a jugar al empate", enfatizó.

En ese sentido, consultado nuevamente si estaba en sus planes no ganar para evitar a España, en caso de que la Roja se quede con el primer lugar del Grupo H, Rangnick sentenció: "No, para nada".

Apuntó que no piensa reservar a Marcel Sabitzer, Stefan Posch y Konrad Laimer, que ya recibieron una cartulina amarilla en la Copa del Mundo y podrían perderse el partido de dieciseisavos si ven otra.

"No vamos a tomar esto en consideración (...) Son muy inteligentes para saber qué hacer y no meterse en el problema de recibir otra tarjeta", concluyó.

Argelia y Austria se pondrán cara a cara este sábado en un encuentro que decidirá cuál de las dos se quedará con el segundo lugar del Grupo J.

Disputadas dos jornadas, Argentina con dos victorias se aseguró la primera posición y Jordania con dos derrotas se quedó sin opciones de clasificación.

Mientras tanto, Argelia y Austria suman tres puntos cada una con un mejor saldo de gol para los europeos.