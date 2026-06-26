Hermano del entonces emir de Kuwait, una de las figuras más influyentes del país, Fahid Al-Ahmad Al-Sabah se había marcado como misión desarrollar el deporte en el pequeño país petrolífero y gasista del Golfo Pérsico.

Fundador del Comité Olímpico Kuwaití, el fútbol era su deporte favorito y por eso presidía la Federación de su país, que por fin consiguió clasificarse para un Mundial.

En el segundo partido de la fase previa, el equipo se medía a la Francia de Michel Platini, que necesitaba imperiosamente la victoria tras haber debutado con derrota frente a Inglaterra.

A diez minutos del final, el partido parecía no tener historia. Francia ganaba 3-1 y las cartas estaban echadas cuando Platini se inventó un pase en profundidad que Alain Giresse aprovechó para lograr el cuarto tanto.

Ante la sorpresa general de los 30.000 espectadores de Zorrilla, la selección kuwaití comenzó una dura protesta al árbitro soviético Miroslav Stupar.

El objeto de sus quejas es que aseguraban que desde la grada había sonado un silbato y que sus jugadores pensaban que el árbitro había pitado fuera de juego, por lo que los defensores se habían detenido.

Desde la grada, el jeque parecía ordenar a su equipo que se retirara del terreno de juego. En medio de la confusión generalizada, rodeado de una importante escolta militar, el dirigente acabó bajando al césped para encararse con el árbitro, sin que las fuerzas del orden intervinieran.

Intimidado, el colegiado se plegó a las órdenes del jeque y anunció la anulación del gol. Unos minutos más tarde fue Maxime Bossis quien conseguía el cuarto tanto francés, el único que marcó con la selección francesa.

Fahid Al-Ahmad Al-Sabah recibió una dura sanción financiera, insignificante para su elevada fortuna, mientras que el colegiado fue apartado de por vida del fútbol.

De aquel episodio escandaloso salió una amistad entre el jeque y Platini, que años más tarde, nada más colgar las botas y poco antes de hacerse con el banquillo de la selección jugó un partido con la camiseta de Kuwait.

Además, ya convertido en seleccionador, llevó a su equipo al emirato del golfo para una gira de preparación en la que los jugadores fueron recibidos con gran lujo, incluida una recepción en la quinta del jefe en la que participaron en un concurso de disparos con 'kalashnikov'.

La historia de Fahid Al-Ahmad Al-Sabah acabó ocho años más tarde del golpe de Estado que dio en Zorrilla. El jeque resultó gravemente herido en un ataque que tuvo lugar durante la invasión iraquí de su país en 1990 en el pasado de Dasman. Unos días más tarde el régimen anunció su fallecimiento.

Tenía 45 años y, además de sus títulos nacionales, era presidente del Comité Olímpico Asiático y de la Federación Internacional de Balonmano, uno de los personajes más influyentes del deporte mundial.