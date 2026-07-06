De las lesiones al maleficio europeo: claves del primer varapalo de Ancelotti con Brasil

Estas son las claves de una eliminación que deja a los brasileños ante su mayor sequía sin un título mundial, 28 años:

Brasil no caía en octavos de final desde Italia 1990, cuando fue eliminado por la Argentina de Diego Armando Maradona, asistente del gol de Claudio Caniggia.

Esa derrota, sin embargo, fue el inicio de su último ciclo virtuoso: campeón en Estados Unidos 1994, finalista en Francia 1998 y campeón en Corea/Japón 2002.

A partir de ahí, el mejor resultado de la pentacampeona fueron las semifinales de Brasil 2014, instancia en la que encajó el famoso 7-1 contra Alemania.

En Rusia 2018 y Catar 2022 no pasó de cuartos.

Al combinado sudamericano se le atragantan los rivales europeos en los cruces desde Alemania 2006.

Desde entonces no ha sido capaz de superar a ninguna selección del Viejo Continente en una fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

La lista de verdugos no para de aumentar: Francia (2006), Países Bajos (2010), Alemania (2014), Bélgica (2018), Croacia, en la tanda de penaltis (2022) y Noruega (2026).

A ello hay que sumar la goleada que encajó en el partido por el tercer puesto de Brasil 2014: 0-3 contra Países Bajos.

El equipo de Ancelotti falló lo imposible ante Noruega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Bruno Guimarães desperdició un penalti en la primera mitad y Endrick erró un mano a mano en la segunda.

Rayan y Vinícius también probaron suerte, pero se toparon con un inspirado Nyland bajo los palos.

Las evidencias indican que Brasil, tierra fértil de delanteros legendarios, hace tiempo que no tiene un 9 de jerarquía en su once titular. Un Haaland, un Mbappé, un Kane; esos atacantes que de cuatro oportunidades marcan dos.

Ya los tuvo: Pelé, Ronaldo, Romário, Bebeto... Los ejemplos son múltiples a lo largo de su historia.

En este Mundial, la responsabilidad del 9 recayó en Matheus Cunha, que hasta él mismo confesó nunca se vio como un delantero centro. Endrick, de 19 años, es ahora la gran esperanza.

Brasil se ha visto duramente golpeado por las lesiones antes y durante el Mundial.

Ancelotti se vio obligado a confeccionar una convocatoria sin Éder Militão, Rodrygo Goes y Estêvão. Seguramente el central del Real Madrid y el extremo del Chelsea hubieran empezado como titulares.

Además, tuvo que sacar de la lista al lateral del Roma Wesley, lesionado en el último amistoso preparatorio.

Neymar también estuvo de baja durante el primer mes de concentración. Iniciado el torneo, Raphinha recayó de una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho y se perdió tres partidos, incluido el de octavos.

Lucas Paquetá se lesionó en el muslo izquierdo en los dieciseisavos frente a Japón y estaba previsto que no volviera a aparecer en todo el torneo.

Ancelotti asumió como seleccionador tras un periodo turbulento tanto en el banquillo como en los despachos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Desde la salida de Tite en 2022, la Canarinha probó con Ramon Menezes, Fernando Diniz y Dorival Júnior. En medio de ese baile de técnicos, Brasil firmó las peores eliminatorias sudamericanas de toda su historia.

Asimismo, se libró una batalla interna por el control de la CBF.

El anterior jefe de la entidad, Ednaldo Rodrigues, fue destituido por la Justicia por maniobras irregulares durante su elección. Samir Xaud, actual presidente, lo sustituyó en mayo de 2025, coincidiendo con la llegada de Ancelotti.

'Carletto' enderezó el rumbo sobre el césped y consiguió llevar al equipo al Mundial, lo que le valió para ganarse la renovación hasta 2030. Ahora tendrá un ciclo entero por delante para demostrar su valía.