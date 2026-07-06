Luis de la Fuente repite el once de dieciseisavos y Joao Felix novedad en Portugal

Arlington (EE.UU.), 6 jul (EFE).- Luis de la Fuente mantiene el once español que goleó a Austria (3-0) en dieciseisavos del Mundial, con Pedro Porro en el lateral derecho en lugar de Marcos Llorente, mientras en la selección lusa, Roberto Martínez opta por Joao Felix en lugar de Rafael Leao, para el partido de los octavos de final que ambos equipos disputarán en el AT&T de Arlington.