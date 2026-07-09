Los hinchas franceses en París ven un choque igualado; los marroquíes buscan revancha

"Esperamos que sea un mejor partido que contra Paraguay (octavos de final el pasado 4 de julio). Fue horrible de ver. Será un partido bonito. Hace cuatro años ya fue muy bueno, con buenas acciones de la parte de Marruecos", explicó a EFE el seguidor francés Paolo, de 23 años.

Para el joven, las dos selecciones son hoy "más fuertes" que hace cuatro años, por lo que pronostica "un buen partido de fútbol".

En París y sus alrededores, donde vive buena parte de los numerosos inmigrantes marroquíes y de los franco-marroquíes, la camiseta roja del Reino marroquí rivalizaba con la azul oscura de Francia.

Reda, un hincha del país magrebí, prevé también "un buen partido con mucha intensidad" que "ganará Marruecos, pero por poco".

"Creo que será 1-0 para Marruecos y con gol de (Achraf) Hakimi", pronostica el hincha, en manifestaciones a EFE.

El lateral hispano-marroquí es la estrella de los leones del Atlas y uno de los jugadores más apreciados en París por su papel estelar en el club local PSG. Es además íntimo amigo del astro de la selección francesa, Kylian Mbappé, con el que coincidió en el PSG.

A pesar de que ambas selecciones juegan los cuartos de final del Mundial en Boston, a 5.500 kilómetros de distancia de París, la capital francesa será este jueves por la noche epicentro del Francia-Marruecos.

Ante tanta expectación, el Ayuntamiento de París cerró al tráfico, dos horas antes del encuentro, a las 20 hora local (18 GMT), varias calles del centro de París, de la zona del Marais y de la Roquette.

Para evitar los altercados de hace cuatro años, las autoridades han puesto un dispositivo de seguridad excepcional en toda Francia (20.000 policías y gendarmes), de los que 8.000 estarán desplegados en París.

En 2022, tras la victoria francesa ante Marruecos por 2-0, unas 25.000 personas se concentraron en la emblemática avenida de los Campos Elíseos que, como en recientes ocasiones con partidos de fútbol del club local PSG, terminó en enfrentamientos directos entre aficionados y las fuerzas del orden.

Sólo en el área metropolitana de París hubo 167 detenciones (266 en todo el país). El incidente más grave sucedió fuera de París: la muerte por atropello de un adolescente de 14 años en Montpellier (sur de Francia).

El partido va más allá de la mera rivalidad deportiva. La mayor parte del actual Marruecos fue protectorado francés entre 1912 y 1956, una historia de colonización que ha dejado huella en la sociedad marroquí. Paralelamente, millones de marroquíes emigraron a Francia tras la Segunda Guerra Mundial para trabajar, sobre todo, en una industria entonces escasa de mano de obra.

Hoy día, se estima que hay 1 millón de residentes en Francia que tienen la doble nacionalidad franco-marroquí. A ellos se unen otras 800.000 personas que viven en Francia con la nacionalidad únicamente del país magrebí. Tras los argelinos, es la comunidad foránea más numerosa en Francia.

Tanto Francia como Marruecos han atravesado diversas crisis diplomáticas recientes, como el caso Pegasus en 2021, en el que una investigación periodística internacional acusó a Marruecos de utilizar el software espía Pegasus para pinchar los teléfonos de ministros franceses e incluso el del propio presidente francés, Emmanuel Macron.

Sin embargo, la relación dio un vuelco radical a finales de 2024, cuando Macron reconoció formalmente el plan de autonomía marroquí como "única base" para resolver el conflicto del Sáhara Occidental.

Este movimiento desactivó la principal fuente de fricción y abrió una nueva etapa de idilio bilateral, al tiempo que tensó las relaciones entre Francia y Argelia.