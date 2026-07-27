El Valencia juega este martes contra el Derby County en su cuarto amistoso

El amistoso, considerado desde el club como un partido-entrenamiento al igual que el jugado contra el Petro de Luanda en Girona, se disputará a las 16:00 hora española (CET).
El equipo de Carlos Corberán no podrá contar en el amistoso con Rubo Iranzo, lesionado, ni, probablemente, con Pepelu y Sadiq Umar, puesto que acabaron con molestias en último amistoso contra el Castellón.
Los valencianistas perdieron contra el Petro de Luanda (1-3) y Castellón (1-2) y ganaron al Eldense (3-0) en los partidos disputados hasta la fecha. En Reino Unido se enfrentarán también al Stoke City el sábado 1 de agosto en el Bet 365 Stadium de Stoke-on-Trent, día que acabará su concentración en tierras inglesas.