Paraguay jugará ante Bolivia y Colombia en la ventana FIFA de septiembre

Los encuentros son parte de la ventana de amistosos programada por la FIFA, agregó la APF en un comunicado.
El choque ante La Verde tendrá lugar en el estadio Audi Field, de la ciudad de Washington D.C., y el juego contra el conjunto cafetero será en el Sports Illustrated Stadium, de la localidad de Nueva Jersey.
Ambos compromisos son los primeros que jugará la selección de Paraguay tras su paso por el Mundial 2026, que ganó España por 1-0 a Argentina y en la que la Albirroja acabó entre los 16 mejores.
El equipo paraguayo terminó eliminado en los octavos de final tras caer por 1-0 ante Francia, al igual que la selección colombiana que perdió en la misma instancia ante Suiza en la tanda de penales.
Bolivia, por su parte, no logró clasificarse al Mundial.
La APF todavía no ha confirmado la continuidad al frente de la Albirroja del técnico argentino Gustavo Alfaro, cuyo contrato terminó con la eliminación de Paraguay del Mundial.
A inicios de junio, el presidente de la APF, Robert Harrison, informó de "conversaciones informales" con el entonces seleccionador para su continuidad, mientras el 6 de julio le instó frente a parte de la plantilla y cientos de hinchas a que se mantuviera para un "segundo tiempo".
Alfaro, quien asumió la conducción de la Albirroja en agosto de 2024, ha sugerido que desea continuar como seleccionador de Paraguay, aunque ha matizado que debe tomar la decisión junto a su familia.