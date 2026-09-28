Fútbol Internacional
28 de septiembre de 2026 a la - 16:40

Fabián, "feliz" por 51 partidos invicto, dice que el éxito es "mirar más por el colectivo"

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Sevilla (España), 28 sep (EFE).- El centrocampista Fabián Ruiz se mostró "feliz y contento", en vísperas del partido de España contra Croacia en Sevilla de la segunda jornada de la Liga de Naciones, por llevar 51 partidos invicto, dentro del tiempo reglamentario, con la selección española, pero incidió en que la clave del éxito es que miran "más por el colectivo que por lo individual".

Por EFE
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Campeón la pasada campaña con el PSG de la Liga francesa y de la Liga de Campeones, y del Mundial con España, el sevillano indicó sobre su nominación al Balón de Oro, junto a otros cinco compañeros de la selección, que "no se trata de hacer campaña, sino de reconocer tu trabajo" y que él personalmente ha "tenido un grandísimo año" y es algo que "a todos" les "gusta".

"Estoy contento por esa estadística personal y colectiva. Llevamos mucho tiempo sin perder (la selección encadena 39 partidos invicta tras el 2-3 del sábado ante Inglaterra), y ojalá estemos mucho más tiempo ganando. No me gusta comparar con el equipo de 2010, que era increíble y con jugadores únicos, pero nosotros también estamos haciendo algo bonito y ojalá poder repetir Eurocopa, Mundial y Eurocopa", afirmó en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario del choque ante Croacia.

Sobre su marca personal de 51 encuentros invicto, admitió: "No lo sabía hasta hace un rato, que en una entrevista me han dicho que estaba cerca de (Carlos) Marchena -sumó 57-. Siempre es bonito tener un récord y, sobre todo, no perder. Ojalá supere a Marcha, pero sobre todo porque eso significará que seguimos sin perder".

Fabián destacó que la vigente campeona mundial, "aparte de ser un gran equipo", tiene "muy buenos jugadores" y "son las dos cosas que te llevan al éxito", e insistió en valorar al grupo, más allá de personalismos: "Al final, miramos más por el colectivo que por lo individual, lo hemos demostrado todos estos años y ojalá sigamos así".

Preguntado por el centrocampista croata Mateo Kovacic, el internacional de Los Palacios y Villafranca dijo que "todo el mundo sabe lo buen jugador que es, lo ha demostrado en los mejores equipos de Europa, ha ganado varias 'Champions', tiene gran calidad y puede jugar en varias posiciones, por lo que es un jugador a tener en cuenta mañana, tanto a él como a (Luka) Modric".

En cualqueir caso, Fabián insistió en que España "no le tiene miedo" a ningún rival y que frente a Croacia van a salir a buscar "un triunfo más de la selección", en un estadio, el del Sevilla, que le trae "muy buenos recuerdos" porque en él ganó su "primer derbi" con el Betis y marcó su "primer gol" en un "día mágico porque fue el Día de Reyes".