Fabián, "feliz" por 51 partidos invicto, dice que el éxito es "mirar más por el colectivo"

Campeón la pasada campaña con el PSG de la Liga francesa y de la Liga de Campeones, y del Mundial con España, el sevillano indicó sobre su nominación al Balón de Oro, junto a otros cinco compañeros de la selección, que "no se trata de hacer campaña, sino de reconocer tu trabajo" y que él personalmente ha "tenido un grandísimo año" y es algo que "a todos" les "gusta".

"Estoy contento por esa estadística personal y colectiva. Llevamos mucho tiempo sin perder (la selección encadena 39 partidos invicta tras el 2-3 del sábado ante Inglaterra), y ojalá estemos mucho más tiempo ganando. No me gusta comparar con el equipo de 2010, que era increíble y con jugadores únicos, pero nosotros también estamos haciendo algo bonito y ojalá poder repetir Eurocopa, Mundial y Eurocopa", afirmó en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario del choque ante Croacia.

Sobre su marca personal de 51 encuentros invicto, admitió: "No lo sabía hasta hace un rato, que en una entrevista me han dicho que estaba cerca de (Carlos) Marchena -sumó 57-. Siempre es bonito tener un récord y, sobre todo, no perder. Ojalá supere a Marcha, pero sobre todo porque eso significará que seguimos sin perder".

Fabián destacó que la vigente campeona mundial, "aparte de ser un gran equipo", tiene "muy buenos jugadores" y "son las dos cosas que te llevan al éxito", e insistió en valorar al grupo, más allá de personalismos: "Al final, miramos más por el colectivo que por lo individual, lo hemos demostrado todos estos años y ojalá sigamos así".

Preguntado por el centrocampista croata Mateo Kovacic, el internacional de Los Palacios y Villafranca dijo que "todo el mundo sabe lo buen jugador que es, lo ha demostrado en los mejores equipos de Europa, ha ganado varias 'Champions', tiene gran calidad y puede jugar en varias posiciones, por lo que es un jugador a tener en cuenta mañana, tanto a él como a (Luka) Modric".

En cualqueir caso, Fabián insistió en que España "no le tiene miedo" a ningún rival y que frente a Croacia van a salir a buscar "un triunfo más de la selección", en un estadio, el del Sevilla, que le trae "muy buenos recuerdos" porque en él ganó su "primer derbi" con el Betis y marcó su "primer gol" en un "día mágico porque fue el Día de Reyes".