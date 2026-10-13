0-2. Filipinas se cobra la revancha ante Perú

Las filipinas, que en el primer partido que se jugó el pasado 9 de octubre perdieron por 2-1 ante la Bicolor, se cobraron la revancha con goles de la centrocampista Camryn Penn, quien anotó su primer gol con la camiseta de su selección, y la delantera Mallie Ramírez, que alcanzó su cuarta diana con el combinado de su país.

El encuentro de este martes mostró una actuación destacada de la centrocampista Dionesa Tolentín, quien dio las dos asistencias para los goles.

En el primer partido, Perú derrotó a Filipinas por 2-1, con dos anotaciones de la joven delantera Raquel Bilcape, su gran promesa en ofensiva que en esta ocasión ingresó solo en el segundo tiempo sin poder variar el marcador.

Al término del encuentro, la capitana de Perú, Mía León, declaró que conforman "un equipo joven" y este tipo de resultados les "sirve de experiencia".

"Son cosas puntuales que se pueden arreglar, perfeccionar los centros y tener estas mejoras en mente para la próxima convocatoria", comentó.