Samu: "Es un partido especial; ojalá sea un gran día no sólo para mí, sino para mi equipo"

El internacional absoluto por España, de 22 años y de origen nigeriano, manifestó este martes en la rueda de prensa previa en el Estadio La Cartuja que, por encima de la connotación "especial" de este encuentro por sus vivencias en la capital andaluza, el Oporto llega a Sevilla "con un objetivo: ganar".

"Lo más importante es ayudar al equipo, ya sea con goles o con mi trabajo", recalcó el delantero del campeón portugués, que podría debutar frente al Betis en la máxima competición europea, a la que el Oporto llega después de su derrota en casa ante el Manchester City inglés (0-2), con un doblete del noruego Erling Haland en la primera jornada.

El melillense incidió en que "volver a Sevilla siempre es especial", ya que ha "pasado la mayor parte" de su vida "aquí", puesto que se formó en la AD Nervión antes de pasar al Granada y luego al Atlético de Madrid, que lo cedió al Alavés en la campaña 2023-24.

"Poder debutar en la 'Champions' aquí es una de esas coincidencias de la vida, pero ojalá mañana sea un gran día no solo para mí, sino también para el equipo", subrayó Samu, quien aseguró que, tras varios meses de baja por su lesión el pasado febrero en el ligamento cruzado anterior, "lo más importante" es sentirse "bien en los entrenamientos y en los partidos".

Añadió que, "al final, éste es el camino" que le llevará a lo que más le "gusta: marcar goles" y vaticinó que "pronto" volverá a marcar, al tiempo que aseveró que durante su largo periodo de recuperación, después de su grave lesión de rodilla, ha trabajado "más duro que nunca".

"Lo sacrifiqué todo para estar aquí y me siento mejor que antes. No tengo miedo. La lesión es cosa del pasado y estoy preparado para lo que venga. Me siento genial y muy feliz de volver a jugar", indicó el delantero del Oporto.

Admitió que, cuando supo que se enfrentaría al equipo verdiblanco en Sevilla, "enseguida" le escribió a sus amigos, "muchos de los cuales son hinchas del Betis, y también" a su familia, de la que dijo que, "por fin", podrá verle "debutar en la Liga de Campeones".

"Pedí algunas entradas, claro... -señaló entre risas-, pero hay sitio para todos", comentó el internacional español, quien elogió al Betis, un club que "ha crecido mucho en los últimos años y está rindiendo muy bien en LaLiga", por lo que "no será un partido fácil porque tienen jugadores de gran nivel".

"Lo más importante es que nosotros hagamos lo que sabemos hacer", dijo Samu, y agregó sobre el capitán bético Isco Alarcón que coincidió "con él una vez en la selección nacional y es un jugador con mucho talento", pero incidió en que el Oporto también tiene "un gran equipo" y que necesitan "concentrarse" en sí mismos y "jugar un buen partido".