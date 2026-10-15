Fútbol Internacional
15 de octubre de 2026 - 09:13

Video: Miguel Almirón anota en goleada del Atlanta United

Miguel Ángel Almirón Rejala (32 años) lleva seis goles en 23 partidos en la temporada con el Atlanta United.
Miguel Ángel Almirón Rejala (32 años) lleva seis goles en 23 partidos en la temporada con el Atlanta United.Atlanta United

El mundialista paraguayo Miguel Ángel Almirón abrió el miércoles con su tanto el camino de la goleada del Atlanta United sobre el Montreal 3-0, por la MLS.

Por ABC Color
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El Atlanta United, dirigido técnicamente por el argentino Gerardo “Tata” Martino, encontró alivio en su visita en Canadá al colista Montreal, con una victoria 3-0, por la Major League Soccer (MLS).

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La victoria rojinegra se concretó con el mundialista Miguel Almirón al frente. El paraguayo abrió el marcador en el minuto 22 y el argentino Giuliano Galoppo amplió la ventaja en el 41.

Los dos goles de la primera mitad encarrilaron un triunfo necesario para un equipo que afrontaba el juego con 27 puntos y venía de perder por 3-1 en casa ante el Cincinnati.

Breel Embolo, al 60, configuró la goleada para el Atlanta, en el que también fue titular el paraguayo Junior Alonso.