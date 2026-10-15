Video: Miguel Almirón anota en goleada del Atlanta United

El Atlanta United, dirigido técnicamente por el argentino Gerardo “Tata” Martino, encontró alivio en su visita en Canadá al colista Montreal, con una victoria 3-0, por la Major League Soccer (MLS).

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La victoria rojinegra se concretó con el mundialista Miguel Almirón al frente. El paraguayo abrió el marcador en el minuto 22 y el argentino Giuliano Galoppo amplió la ventaja en el 41.

¡GOOOOL de Almirón! 🇵🇾



Disparo de fuera del área del 🔟 paraguayo para poner el primero de @ATLUTD en el marcador. pic.twitter.com/80pQVr4Brc — MLS Español (@MLSes) October 15, 2026

Los dos goles de la primera mitad encarrilaron un triunfo necesario para un equipo que afrontaba el juego con 27 puntos y venía de perder por 3-1 en casa ante el Cincinnati.

Breel Embolo, al 60, configuró la goleada para el Atlanta, en el que también fue titular el paraguayo Junior Alonso.