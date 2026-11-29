Los 'Black Cats', que habían pinchado en la Liga Europa contra el Jagiellonia, perdieron a Thomas Meunier a los doce minutos de partido por una entrada a un jugador del Tottenham. El VAR la revisó y el belga fue expulsado, lo que allanó mucho el camino de los 'Spurs', que hasta el minuto 35 no consiguieron abrir el marcador.

Andy Robertson llegó a línea de fondo y puso un pase al área pequeña para la aparición de Maddison como si fuera un puro '9'. Fue el segundo gol esta temporada del mediapunta inglés, que desde su llegada al Tottenham apenas ha podido tener continuidad por las lesiones.

Maddison redondeó su partido en al segunda mitad con uno de los mejores tantos del curso en la Premier League. En un córner, anotó un gol olímpico que sorprendió a Robin Roefs. El balón le pasó por encima, tocó el palo y entró.

Es el primer doblete de Maddison en más de dos años, confirmando su resurrección y la de un Tottenham que ha ganado cinco de sus últimos seis partidos. La amenaza del descenso ya es historia para los de Roberto de Zerbi, que suben hasta la octava posición con 18 unidades, a cuatro de los puestos de Liga de Campeones y nueve por encima del descenso.

El Sunderland se queda una jornada más en puestos de descenso al Championship (Segunda división). Los 'Black Cats' tienen nueve unidades tras doce jornadas.