Nadie alcanza aún el liderato del Barcelona, ni en puntos (39 de 42 posibles, cinco más que la segunda plaza del Atlético de Madrid), ni mucho menos en goles, con 56 tantos (el siguiente en esa estadística es el Real Madrid, con 34). Tampoco nadie inquieta a Raphinha al frente de la tabla de anotadores, con 18, con los tres logrados en el 1-5 con el que el conjunto azulgrana se impuso este domingo al Deportivo en Riazor.

El Atlético de Madrid se impuso por 2-3 al Elche y alcanzó la mejor racha como visitante de toda su historia en una temporada en Primera División, con seis triunfos seguidos lejos del estadio Metropolitano: 0-3 a la Real Sociedad, 1-2 al Alavés, 0-1 al Espanyol, 0-2 al Levante, 0-3 al Getafe y el citado 2-3 en el Martínez Valero de este sábado. También sumo seis salidas seguidas con triunfo en 2013, pero entre dos campañas, en las dos finales de 2012-13 y en las cuatro iniciales de 2013-14.

El Real Madrid sufrió este sábado su primera derrota como local de la temporada en LaLiga EA Sports, por 1-2 contra el Alavés, después de seis victorias consecutivas. Además, cayó en competición oficial tras diez triunfos seguidos. Pierde un puesto, pasa de segundo a tercero, y se queda a seis puntos de la cima de la tabla.

El Rayo Vallecano, ganador por 0-1 frente al Betis, ha sido invencible para el conjunto verdiblanco en sus últimos seis enfrentamientos en LaLiga EA Sports con cuatro empates y dos victorias del conjunto madrileño, cuya última derrota contra ese rival fue en septiembre de 2023 por 1-0.

Después de encadenar tres victorias como local en el Reale Arena, la Real Sociedad volvió a caer en casa en LaLiga EA Sports, con una derrota por 1-2 contra el Sevilla, que se reencontró a su vez con el triunfo como visitante después de tres desplazamientos sin vencer.

Desde el pasado 30 de agosto, cuando se impuso por 0-2 al Celta, el Athletic Club no ganaba como visitante en LaLiga EA Sports hasta este sábado, cuando doblegó por 3-4 al Málaga en La Rosaleda. Con ese triunfo frenó una dinámica de tres salidas sin ganar: 0-0 contra el Valencia, 3-1 frente al Levante y 1–1 ante Osasuna.

Yassir Zabiri es la sensación del Racing de Santander y de LaLiga EA Sports en esta campaña, con 12 goles en 14 jornadas, concentrados en los 12 más recientes. Cada triunfo del conjunto cántabro en su regreso a la máxima categoría ha tenido alguno gol del atacante, autor de tres dianas en el 3-2 al Elche, de dos en el 2-1 al Alavés, de uno en el 2-1 al Espanyol, de otro en el 1-2 al Málaga y de dos en el 1-3 al Levante de este viernes. Son las seis victorias del Racing hasta ahora en esta competición.

Nunca ha logrado el Racing de Santander más de tres victorias consecutivas en LaLiga EA Sports. Sus tres triunfos seguidos actuales, con el 1-3 de este viernes al Levante, igualan su mejor racha de la historia en Primera División. Ha conseguido esa secuencia hasta en 16 ocasiones, la más reciente en 2011, pero jamás fue más allá. En la siguiente cita se mide al Deportivo en El Sardinero.

Ya disputados ocho encuentros como local en esta campaña de LaLiga EA Sports, el Valencia sigue sin ganar en Mestalla. Su empate de este domingo ante Osasuna (1-1) incidió en ese déficit. Ha sumado 3 de 24 puntos en casa. Sólo lo empeora el Elche, con 1 de 21.

Sólo el Málaga ha sumado menos puntos que el Celta en las últimas cinco jornadas de LaLiga EA Sports, tras dos empates y tres derrotas, la última de ellas este domingo por 1-2 contra el Villarreal con dos goles de Georges Mikataudze. EFE