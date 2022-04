Garnero, sobre Enciso: “tiene que aprender a convivir con un mal partido”

Con goles de Héctor Villalba, Rodrigo Bogarín, Lorenzo Melgarejo y Victor Dávalos (en contra), Libertad goleó al 12 de Octubre y se afianzó en la punta del Apertura 2022. El entrenador liberteño, Daniel Garnero, habló sobre el rendimiento de su equipo y dedicó un apartado especial para el juvenil, Julio Enciso.

“Julio es un chico, se habla mucho de él, pero no deja ser un joven que está haciendo sus primeras armas. Siempre le va bien, pero tiene que aprender a convivir con un mal partido, con errores”.

“Fue muy importante lo que hizo hoy, me gustaría haberlo visto mejor en la terminación, pero estamos muy contentos y conformes. Ojalá entienda que no siempre se juega a 10 puntos, hay partidos difíciles que te pueden no tocar y hay que jugar con tranquilidad para agarrar más confianza”.

“No tiene problema físico, no le gustó como jugó hoy. Mañana seguramente se le va el enojo y el martes ya estará listo” concluyó Garnero, haciendo énfasis sobre a la personalidad y expectativas del juvenil de 18 años.