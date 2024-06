Rubén Lezcano: El triunfo y “no desaprovechar la oportunidad”

Libertad es nuevamente el puntero del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo. Debido a la combinación entre el triunfo 2-0 sobre General Caballero de Juan León Mallorquín y la derrota 2-0 de Cerro Porteño frente a Sportivo Luqueño, el Gumarelo recuperó la cima a una fecha del final y depende de sí mismo para conquistar el tricampeonato.

“Teníamos la obligación de ganar en casa, de que nos jugábamos mucho y con este resultado estamos arriba”, expresó Rubén Lezcano, quien convirtió el primero de los goles tantos del Repollero en La Huerta. “Dependemos de nosotros mismos, era el objetivo del grupo y estamos muy felices”, añadió el canterano de 19 años.

“Piris me dijo que Luqueño estaba ganando”

Lezcano reveló que no sabía qué pasaba con el partido del Ciclón hasta que convirtió el 1-0 parcial. “Nosotros no estábamos jugando bien y yo no entendía lo que pasaba porque la gente festejaba. Cuando llegó el gol, (Iván) Piris me dijo que Sportivo Luqueño estaba ganando”, contó el mediocampista ofensivo, que llegó a los tres tantos en el año.

Rubén Lezcano y el clásico con Olimpia

“Esta oportunidad no tenemos que desaprovecharla. El partido del miércoles es una final para nosotros. Estamos mentalizados en ganarle a Olimpia”, avisó Lezcano sobre la definición. El supercampeón será visitante de Olimpia en una nueva edición del clásico blanco y negro: el partido será el miércoles, a las 18:00, en el Defensores del Chaco.

