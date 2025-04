Robert Sarah: el cardenal ultraconservador y sus polémicas opiniones

Robert Sarah, quien se desempeñó como arzobispo de Conakry de 1979 a 2001 y fue nombrado cardenal en 2010, ha sido parte de varias controversias. En 2020, su libro sobre el celibato sacerdotal fue visto como un desafío a Francisco en un momento crítico. Sarah es conocido por sus declaraciones contundentes sobre la familia, la moral y los desafíos que enfrenta Occidente. En entrevistas, criticó la decadencia de los valores familiares y se ha opuesto al relativismo cultural.

Nacido en Guinea el 15 de junio de 1945, Robert Sarah tiene 79 años, una edad óptima para alcanzar el máximo escalafón de la fe católica. Fue testigo de tres pontificados, y la última década creció su fama por los titulares de los medios italianos, que lo tildaron como "el opositor del papa argentino", título del que renegó sin descanso y trató de disipar sin éxito.

“Estoy tranquilo porque yo sé que soy fidelísimo al Papa. No pueden sacarme ni una sola palabra, una frase, un gesto, en el que yo me oponga al Papa. Es ridículo, yo estoy al servicio de la Iglesia, del Santo Padre y de Dios. No debemos caer en esta trampa, no me importa nada lo que digan, debemos seguir enseñando", dijo eufórico en 2021, para poner fin a los rumores.

Sin embargo, los hechos también hablan, y no es ningún secreto que su ideología estaba en las antípodas del pensamiento del papa Francisco. Sarah no es un desconocido en la Santa Sede. De hecho, ya estaba en la lista de papables en el cónclave del 2013.

Cardenal desde 2010

Arzobispo de Conakry de 1979 a 2001, fue nombrado cardenal en 2010 por Benedicto XVI. Estuvo en el centro de una controversia en 2020, después de escribir el libro Desde lo más profundo de nuestros corazones, defendiendo vigorosamente el celibato sacerdotal, una publicación que fue interpretada como un desafío a la autoridad de Francisco, justo cuando se empezaba a debatir públicamente aquella temática, por primera vez en la historia.

Las ideas de Sarah se centran en la defensa de la familia, la moral católica y la lucha contra la decadencia de Occidente, donde considera como grandes peligros “el islamismo fanático y fundamentalista” y “la dictadura del pensamiento relativista”.

No es muy adepto a responder a la prensa, pero algunas veces hizo excepciones y acudió a la televisión. El 26 de diciembre de 2021 dio una entrevista al programa CNEWS por la pantalla de Europe 1, y algunas de sus declaraciones vuelven a tomar protagonismo, sobre todo cuando habló de las familias ensambladas.

“Hay una crisis de familias, porque las vocaciones vienen de las familias. Si la familia no tiene más hijos, sino pervive suficiente tiempo para transmitirle su fe a sus hijos, ¿cómo van a suscitar la vocación, y el deseo de entregarse a Dios?“, dijo en aquel reportaje.

Y continuó: “Las vocaciones no están aisladas, se sitúan en un contexto familiar; si se destruye la familia, sino se favorece la estabilidad familiar; hay demasiados divorcios, los niños están desamparados, ellos no saben cómo vivir, ellos no tienen apoyo, porque un niño para tener equilibrio necesita tener a su papá y su mamá, si no tiene ese apoyo constante en su vida, pierden el equilibrio".

En otra de sus apariciones televisivas, indicó: “Quienes usan la Biblia para justificar la inmigración masiva están hechizados". Habló de la muerte de Occidente y la “invasión de otras culturas”. “La principal preocupación es que Europa ha renunciado o ha perdido el sentido de sus orígenes, ha perdido sus raíces, y un árbol sin raíces muere: hay infinidad de señales; no hay natalidad, están siendo invadidos silenciosamente por otros pueblos, que progresivamente los dominarán en número".

En el Sínodo sobre la Familia de 2015 también tuvo escandalosas declaraciones, donde mencionó como “males contemporáneos” al aborto, la homosexualidad y el islamismo. “La ideología de género es una negativa luciferina a recibir la naturaleza sexual de Dios”, es otra de sus citas célebres.

Sarah tampoco está de acuerdo con “reducir la exigencia de la fe católica” ni modificar ninguna de sus características. “¿Puede una mujer reducir su amor por su marido o un marido reducir su amor por su esposa? No. Nuestra relación con Dios es una relación de amor, y si reducimos ese amor es porque ya no estamos enamorados”, fue su tajante respuesta.

Otros candidatos africanos al papado

Junto a Sarah, otros dos cardenales africanos son considerados para el papado. Peter Turkson, de Ghana, es conocido por su asesoramiento al papa Francisco en temas como el cambio climático. Fridolin Ambongo, del Congo, ha sido una voz influyente en discusiones sobre temas contemporáneos en la Iglesia.

Un cónclave internacional

El próximo cónclave será uno de los más diversos, con cardenales de todo el mundo, reflejando la visión de Francisco de una Iglesia menos centrada en Europa. De los 135 cardenales con derecho a voto, una gran mayoría fueron nombrados por Francisco, configurando así un panorama internacional que busca continuar el legado de apertura del papa fallecido.

