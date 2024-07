Sportivo Ameliano vs. Libertad, los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024

Libertad empató 1-1 con Universidad Católica de Ecuador en la revancha de los playoffs y clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. El Gumarelo, que sentenció la serie con un global 3-1 gracias al triunfo 2-0 en la ida, enfrentará al Sportivo Ameliano por un lugar en los cuartos de final. Si, habrá choque de equipos paraguayos en el torneo continental.

El Repollero disputó el repechaje procedente de la Copa Libertadores 2024: tercero del Grupo H, enfrentó a un segundo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024. Por su lado, la V Azulada fue el ganador del Grupo E (Copa Sudamericana) y accedió directamente a los octavos de final: en la última fecha había superado por 1-0 a Athletico Paranaense en Brasil.

Sportivo Ameliano vs. Libertad, mano a mano

La llave entre Sportivo Ameliano y Libertad, confirmada como Cruzeiro vs. Boca Juniors, Huachipato vs. Racing, Fortaleza vs. Rosario Central y Corinthians vs. Bragantino, será a partidos de ida y vuelta en el mes de agosto: el primer duelo será entre el martes 6 y jueves 8 con la localía del Gumarelo, mientras que el segundo, entre el martes 20 y jueves 22 con la V Azulada de local.

Sportivo Ameliano vs. Libertad, octavos de final

Ida

Libertad vs. Sportivo Ameliano, entre el 6 y 8 de agosto

Vuelta

Sportivo Ameliano vs. Libertad, entre el 20 y 22 de agosto