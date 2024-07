Néstor Giménez: “El rival jugó mejor y queda reconocer eso”

Libertad sufrió la primera derrota en el torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. El campeón tropezó de local en el Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa al perder 2-1 con Nacional por la segunda fecha. El Gumarelo quedó sin invicto y sin la cima del campeonato, que parcialmente es liderado por Guaraní con 4 puntos, mismo puntaje que Sportivo Luqueño y el Tricolor.

“No estuvimos finos, no fue un partido bueno. Al comenzar el rival tuvo la pelota, fue más intenso y se vio reflejado en el resultado del primer tiempo”, expresó Néstor Giménez al termino del partido. “Después entramos (segundo tiempo) con otra actitud, llegamos al empate, pero no pudimos sostener. Lastimosamente nos llevamos esta derrota”, añadió el lateral izquierdo.

Néstor Giménez: “El rival jugó mejor que nosotros”

Giménez, quien disputó la Copa América 2024 con la selección paraguaya, explicó que “son de esos días en los que no sale nadie”. “Son de esos días en que a uno no le sale nada. Intentamos de todos lados, pero no se dio. Queda trabajar y reponer para la siguiente fecha. El rival jugó mejor que nosotros, queda reconocer eso y felicitarle a ellos”, finalizó a Tigo Sports.