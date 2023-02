¿Por qué Romana no estaría en los planes para el superclásico?

Olimpia afronta la semana del superclásico del fútbol paraguayo, el primero del 2023. En medio de una racha de dos partidos sin victorias y, con un partido pendiente, a seis puntos del líder Libertad, el Decano recibirá a Cerro Porteño, que el martes disputa la revancha de la Fase 2 de la Copa Libertadores. El choque será el sábado, a las 18:00, en el Manuel Ferreira.

Julio César Cáceres, posterior al empate 1-1 con Guaireña, adelantó que realizará modificaciones para medir al Ciclón. El Emperador podría cambiar en la defensa a causa del error que cometió Luis Zárate en el empate del Albiceleste, pero entre las alternativas que tiene el DT, no estaría Jhohan Romaña, el sexto refuerzo. El colombiano fue casi descartado por el Emperador.

“Romaña está trabajando y queremos ponerle a punto porque estuvo varios días sin entrenar. Queremos cuidar ese detalle y no por esa urgencia vamos a exponerle a él si es que no lo vemos en condicones ideales”, manifestó Cáceres, revelando que Romaña aún no está en condiciones físicas, motivo por el cual no estaría en los planes para el duelo con el Azulgrana.

Antolin Alcaraz y Richard Ortiz, opciones

Con relación a la zaga, en la que Mateo Gamarra continúa suspendido por la roja directa ante Sportivo Trinidense, Cáceres contó que Antolín Alcaraz y hasta Richard Ortiz son opciones. “Todos son opciones como Antolin, quien terminó bien la semana y optamos por él”, expresó el técnico, quien convocó al experimentado defensor (estuvo en el banco de suplentes).

“Pensamos en todas las opciones, pero necesitamos conversar con el jugador y que el jugador este convencido. Siempre es fundamental la decisión del jugador porque no es normalmente su posición. En algun momento en el sistema que usamos, Richard inicia desde abajo”, manifestó Cáceres con respecto a Ortiz, quien fue probado en la semana previa como zaguero.