El sustituto de Francisco Arce: “Todavía no contactamos a...”

Olimpia busca entrenador para reemplazar a Francisco Arce. El Decano destituyó al técnico paraguayo después de la derrota 2-1 con Sportivo Ameliano por la cuarta fecha del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo. Entre los posibles candidatos a reemplazar al ex Cerro Porteño están Rodrigo López y Martín Palermo, aunque Álvaro Bilbao señaló que “no son reales”.

“Ninguno de los nombres que están saliendo en las redes son reales”, comentó el secretaria general del Decano al Cardinal Deportivo. Mientras exploran y eligen al futuro DT, Aureliano Torres será el interino: dirigió el entrenamiento del martes y podría conducir el encuentro ante General Caballero de Juan León Mallorquín, el sábado a las 20:45, en el Defensores del Chaco.

“No contactamos con ningún profesional todavía”

“Hace una hora rescindimos contrato con el profesor Arce y no hemos contactado con ningún profesional todavía”, aseguró Bilbao, quien puntualizó que la rescisión de contrato de Arce no generará un problema económico para el club. “La cláusula de rescisión con el profesor Arce no representa un problema para el club. Hay un cariño y respeto mutuo”, manifestó.