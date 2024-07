Independiente vs. Olimpia, hoy: ¿Dónde ver en vivo el amistoso?

Olimpia e Independiente de Avellaneda disputan este lunes 8 de julio el Trofeo Reyes de Copas. El Decano y el Rojo, campeones de América y del mundo, juegan un amistoso en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. El partido, el primero del Franjeado en Buenos Aires (el segundo el sábado vs. River Plate), comienza a las 19:00.

Lea más: La APF programó la primera fecha del torneo Clausura 2024

Independiente vs. Olimpia: ¿Dónde ver en vivo?

La transmisión de Independiente vs. Olimpia es por el Canal de Youtube de Olimpia Media (no hay transmisión televisiva en Argentina ni en Paraguay). “Transmisión en vivo y en directo desde el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Sumate al canal de YouTube de nuestro medio oficial y viví el duelo ante Independiente”, anunció Olimpia en las redes sociales.

Independiente vs. Olimpia: ¿Dónde sintonizar?

ABC Cardinal transmite en vivo el amistoso internacional Independiente vs. Olimpia en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. Sintoniza 730 AM o Ciudad del Este 107.1 FM; Ayolas 94.5 FM; Villarrica 91.3 FM; Encarnación 102.5 FM; Raúl Arsenio Oviedo 90.3 FM; Coronel Oviedo 640 AM, 102.3 FM y 102.9 FM; y Pedro Juan Caballero 94.3 FM.